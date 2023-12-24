طرح شهادات “ادخار” مختلفة بعائد 22% وغيرهم من العوائد المختلفة.. بنك مصر

يطرح بنك الكثير من الشهادات الادخارية بفائدة مميزة وتختلف مدة الشهادة وقيمتها والعائد منها، وتتناسب تلك الشهادات مع الجميع حيث يمكنك شراء الشهادة المناسبة لك لذا يقدم لكم البنك تلك الشهادات لحفظ وادخار أموالكم بالطريقة التي تفضلونها، وهنا سوف نتحدث بالتفصيل حول شهادات وفوائد بنك مصر.

شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري

توجد عدة أنواع من الشهادات الادخارية ذات العائد الشهري بالعملة المحلية وذلك حسب ما تم الإعلان عنه من قبل بنك مصر وتلك الشهادات هي كما يلي:

شهادة ابن مصر 2

العملة المستخدمة في هذه الشهادة هى الجنيه المصري، ومدتها تصل إلى ثلاثة سنوات وتصرف فوائدها بعائد شهري بمعدل 22% للسنة الأولى ومعدل 18% للسنة الثانية ومعدل 16% للسنة الثالثة، ويمكن شرائها بأقل قيمة 1000 جنيه أو مضاعفتها.

شهادة القمة

ويمكن شرائها بالعملة المحلية الجنيه المصري، وتصل مدتها إلى ثلاثة سنوات، ويصرف العائد الخاص بها بشكل شهري ومعدل العائد يصل إلى 19%، ويمكن شرائها بمبلغ 1000 جنيه أو مضاعفاتها

الشهادة الثلاثية

العملة المتداولة بها هي الجنيه المصري، ومدتها تصل لثلاثة سنوات بمعدل متغير بشكل يومي، ويمكن شرائها بمبلغ 500 جنيه أو مضاعفاتها.

شهادات 5 سنوات

يتم شرائها بالعملة المحلية الجنيه المصري، ومدتها 5 سنوات معدل العائد الشهري لها 12.25% ويتم صرفه بصفة شهري، يمكن شرائها بمبلغ 1200 حنيه أو مضاعفاتها.

شهادة 7 سنوات

-يمكن شرائها بالعملة المحلية الجنيه المصري، وتصل مدتها إلى 6 سنوات بعائد شهري 12.75% ويصرف بشكل شهري، يمكنك الحصول عليها بمبلغ 750 جنيه مصري ومضاعفاتها، وهناك العديد من التوقعات التي تفيد بطرح بعد الشهادات الجديدة سوف نرصدها فور إعلانها.