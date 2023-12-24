موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 7 بالتركي ومترجمة على الفجر الجزائرية وTRT

عشاق المسلسلات التاريخية وخصوصًا التركية يتساءلون في الوقت الحالي عن مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 7، حيث ظهر على ساحتنا العربية مؤخرًا مسلسل صلاح الدين الأيوبي والذي يقوم بسرد ما حدث للدولة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية وكيف تحررت فلسطين، وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد عرض الحلقة وكيفية مشاهدتها، فكونوا معنا.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 7

يمكن للمواطنين متابعة الحلقة الجديدة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي يومي الاثنين والثلاثاء، حيث يوم الاثنين باللغة التركية، بينما الثلاثاء مترجمة بالعربية، وذلك على القنوات التالية في المواعيد هذه:

يوم الاثنين على قناة TRT التركية عند الساعة 8:00 م بتوقيت تركيا بلغتها الأصلية التركية.

يوم الثلاثاء يتم ترجمة الحلقة وعرضها في نفس الموعد باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية.

يتم إعادة الحلقة المترجمة على موقع قصة عشق بعد منتصف الليل بعد عرضها على قناة الفجر الجزائرية.

وهذا يعني أنه يمكن مشاهدة الحلقة الجديدة ومتابعتها من خلال قناتي تي ار تي والفجر، بجانب موقع قصة عشق.

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل وعرب سات

وضحنا لكم طريقة متابعة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 7، حيث ثلاث طرق للاستمتاع بهذه الحلقة، ونذكر لكم إحداثيات قناة الفجر الجزائرية، بحيث تتمكوا من متابعة الحلقة المترجمة عليها، حيث إحداثيات القناة على النحو التالي:

نايل سات

التردد: 12034.

استقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

عرب سات

تردد القناة 11034.

استقطاب عمودي.

معدل الترميز 5000.

تردد قناة تي آر تي التركية

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة 11042.

استقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

التصحيح 5/6.

ويمكن ضبط التردد على أي قمر صناعي، ومن ثم متابعة المسلسل هو ومسلسل قيامة عثمان وعدد من المسلسلات الأخرى.