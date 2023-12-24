“كوارث طبيعية“ خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تثير الرعب بتوقعاتها لعام 2024

قامت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، بنشر مجموعة الأحداث التي من المتوقع أن تحدث عام 2024، كما أنها حذرت الشعوب بالحرص على تخزين الطعام والدواء، ولأنها أصبحت عادة في أن يرغب المواطنين في نهاية كل عام ميلادي بالبحث حول التوقعات الفلكية للعام الجديد، لذلك سوف نذكره بالتفصيل من خلال مقالنا.

خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف

وفقًا لما قالته الخبيرة ليلى عبداللطيف أنه من المقرر أن كل من الأبراج القوس، الجدي، الجوزاء، سوف تتغير حياتهم للأفضل فمنهم من لديه زواج في الفترة القادمة، كما ذكرت أنهم من الابراج الأقوى حظ لهذا العام.

بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن كل من برج الثور، الحمل، الدلو، سوف يقعوا في الحب هذا العام، بالإضافة إلى دخولهم في مشاريع استثمارية ناجحة وسوف يعيشوا فترة من من الاستقرار.

توقعات فلكية لعام 2024

ذكرت ليلى عبد اللطيف أنه من المتوقع حدوث كوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات، كما أنها قالت أن الشتاء لهذا العام سوف يكون الأسوأ وذلك بسبب حدوث أمطار غزيرة.

وكشفت أيضا على اكتشاف متحور جديد، بالإضافة إلى اغتيال لشخصية سياسية معروفة، ويوجد بعض الدول التي من المقرر أن تشهد فترة من الجوع وبالتحديد أفغانستان، السودان، غانا، آسيا، أفريقيا.

الشتاء الأخطر 2024

وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج أن موسم الشتاء ذلك العام هو الأخطر، وذلك لأنه سوف يشهد مجموعة من الموجات الباردة المصاحبة للثلوج والتي يترتب عليها عدد كبير من الوفيات.

كما أنها صرحت عن البلاد سوف تشهد ارتفاع الأسعار في المواشي بالإضافة إلى الوقود، وأنه من المقرر حدوث أزمة في الكهرباء في لبنان، والجدير بالذكر أنه سوف يقع حدث فني يسيب الحزن لكل من مصر ولبنان وسوريا.