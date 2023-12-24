منحة 450 ألف دينار عراقي.. التقديم على المنحة الجديدة في العراق

تقدم العراق العديد من البرامج والمنح المالية للعديد من الأسر والأفراد أكثر احتياجًا وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، ومن أهم المنح المقدمة للمواطنين هي برنامج الرعاية الاجتماعية، التي تم إطلاقه من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث إنه يقوم على دعم مئات الأفراد في مختلف محافظات العراق، إضافة إلى أن قيمة المنحة تصل لـ 450 ألف دينار عراقي، وتختلف من أسرة إلى أخرى، وفقًا لما تحددها الوزارة، حتى أنها تسمح لجميع الراغبين بالتسجيل في البرنامج والحصول عليها.

الوثائق المطلوبة لمنحة 450 ألف دينار عراقي

من أهم المستندات التي يجب إحضارها لجميع الراغبين في التقديم بمنحة الـ 450 ألف دينار عراقي، ما يلي:-

تقديم نسخة من الهوية الوطني.

نسخة من شهادة الجنسية.

كذلك لابد من إرفاق صورة حديثة.

إرفاق نسخة من البطاقة التموينية وكذلك الأصل منها.

إرفاق صورة أو نسخة من السجل المدني المتوفر في الأحوال المدنية.

كيفية التقديم في منحة 450 ألف دينار عراقي

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم التقديم في منحة الـ 450 ألف دينار عراقي، كما يلي:-