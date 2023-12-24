العمل العراقية تقدم منحة الـ 450 ألف دينار عراقي لهذه الفئات فقط بهذه الشروط spa.gov.iq “قدموا الآن”

مساندات الدولة العراقية لا تنقطع عن مواطنيها وخصوصًا الأسر الهشة وفقيرة الدخل، وضمن طرق الرعاية التي تكفل بها المواطنين هي منحة الـ 450 ألف دينار عراقي، والتي تقدمها لفئات معينة شهريًا في صورة وجبات ودفع للمشمولين بها، فدعونا نوضح لكم ما تفاصيل هذه المنحة وطريقة التقديم عليها وشروطها وكل ما يتعلق بها، فكونوا معنا.

منحة الـ 450 ألف دينار عراقي

هذه المنحة هي تلك المنحة المقدمة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية التابع لوزارة العمل العراقية، ويحصل المتقدم على هذه المنحة إن توافرت به الشروط، وتأتي طريقة التسجيل في هذه المنحة على النحو التالي:

عليك أن تتوجه بدايةً إلى مِنصة مظلتي للرعاية الاجتماعية التابعة للعمل العراقية الموجودة على الشبكة، ثم من أعلى اليمين انقر على “استمارة التسجيل”.

قم بالتعهد بأنك لا تمتلك أي مصدر للدخل ولا يوجد لديك أي راتب حكومي، حيث انقر على زر “موافق”.

بمجرد الموافقة سيتم نقلك إلى صفحة التسجيل من أجل إدخال البيانات الخاصة بك، وبعد الانتهاء من التسجيل ورفع الأوراق المطلوبة، قم بالنقر على زر التالي.

بعدها سيتم دراسة طلبك وإن توافرت بك الشروط، ستكون ضمن المشمولين ببرنامح الحماية الاجتماعية.

آلية التسجيل في الرعاية الاجتماعية

التسجيل في هذه الرعاية الاجتماعية يتم على خطوات تأتي على النحو التالي:

شروط التقديم على منحة الـ 450 ألف دينار عراقي

حتى تحصل على الرعاية الاجتماعية، ينبغي توافر الشروط التالية بك: