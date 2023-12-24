أفرح ما حدش قدك|.. خطوات الاستعلام عن زيادة الرواتب للمتقاعدين في العراق 2024

البحث عن جدول زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024 يشهد زيادة كبيرة في الوقت الحالي، ويعزى ذلك إلى توقعات المواطنين بزيادة رواتب المتقاعدين اعتبارًا من العام المقبل، ومع ذلك، يجب على الأفراد التحقق من مصادر رسمية للتأكد من صحة هذه الأخبار وتجنب الاعتماد على معلومات غير مؤكدة نشرت على المواقع الإلكترونية، لتجنب الوقوع في أخبار كاذبة.

المستندات اللازمة لصرف معاشات المتقاعدين

إذا كنت من المتقاعدين الذين يعتزمون الاعتزال في عام 2024، يلزمك جمع المستندات التالية لصرف معاش التقاعد:

1. البطاقة الشخصية الأصلية لتوضيح هويتك.

2. شهادة مصرفية لحسابك المصرفي الخاص بالتقاعد مع ذكر البيانات المتعلقة.

3. شهادة تثبت أدائك للخدمة خلال الفترة المعينة.

4. شهادة تحديد الراتب المتقاعد.

الاستعلام عن زيادة الرواتب للمتقاعدين في العراق

يمكن لجميع متقاعدي العراق الاستعلام عن زيادة رواتبهم وقيمة الراتب وموعد الصرف والمزيد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية باتباع هذه الخطوات:

1. انتقل إلى رابط “استعلام عن صرف رواتب المتقاعدين العراقيين“.

2. اختر “قائمة الخدمات الإلكترونية”.

3. انقر على “استعلام رواتب المتقاعدين”.

4. قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة مثل تاريخ الميلاد أو الاسم أو الرقم القومي.

5. انقر على “استعلام”.

6. انتظر لحظة وستظهر جميع المعلومات المتعلقة براتب التقاعد الخاص بك.

زيادة رواتب المتقاعدين

أعلن مجلس الوزراء العراقي عن زيادة في رواتب جميع المتقاعدين في البلاد، وعلى الرغم من عدم تحديد موعد لتنفيذ وصرف هذه الزيادة حتى الآن، إلا أنه أكد جهوده الحالية لتنفيذها فعليًا بهدف دعم ومساعدة هذه الفئة من المواطنين العراقيين وتحسين ظروفهم المعيشية.