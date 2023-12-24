ساعات على صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر كانون الأول كما أعلنت عنها وزارة المالية

موعد صرف راتب المتقاعدين لهذا الشهر، حيث كثر في الآونة الأخيرة البحث عن موعد صرف راتب المتقاعدين، والذي وضعته وزارة المالية بغرض خدمة جميع المتقاعدين من المدنيين والعسكرين وقوى الأمن، وتوفير الحماية الاجتماعية لكافة المتقاعدين، والتي تساعدهم في عيش حياة كريمة بعد أن امضوا أعمارهم في خدمة بلادهم، ومن خلال الأسطر التالية نذكر موعد صرف رواتب المتقاعدين كما صرحت بها وزارة المالية لشهر ديسمبر 2023.

موعد صرف معاش المتقاعدين في العراق لشهر ديسمبر

يبحث الكثيرون من أصحاب معاش التقاعد، عن موعد صرف معاش التقاعد لشهر كانون الأول الجاري ديسمبر 2023، والذي قد قررته وزارة المالية العراقية من قبل، حيث يتم صرف معاش التقاعد يوم 26 من كل شهر ميلادي، والذي يوافق في هذا الشهر يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم صرف الزيادة التي أعلنت عنها وزارة المالية العراقية من قبل، حيث يتم صرف المعاش من جميع ماكينات الصراف الآلي كما هو المعتاد بمجرد نزوله مباشرة، ويمكنك أيضا الاستعلام عن الراتب من خلال موقع الوزارة كما سنبين في الفَقَرة التالية.

طريقة الاستعلام عن معاش المتقاعدين في العراق

يمكنك الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق من خلال موقع وزارة المالية العراقية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة المالية العراقية. قم بالضغط على رواتب المتقاعدين. يطلب منك إدخال رَقَم التقاعد السري الخاص بك. ومن ثم اضغط على استعلام.

يعرض أمامك على الشاشة راتب التقاعد الخاص بك، وجميع التفاصيل التي تخص الراتب والتي منها موعد الصرف، وكذلك الزيادة التي ستضاف على الراتب هذا الشهر.