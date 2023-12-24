زيادات بالكوم.. جدول معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة

ينتظر العديد من المواطنين، موعد صرف المعاشات لشهر يناير 2023 بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، جمال عوض، فضلاً عن أن هذه الزيادة بلغت كحد أقصى 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيهًا، على أن وصل الحد الأدنى للمعاش نحو 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه، إضافة إلى أن هذه الزيادة يتم تطبيقها لمن انتهت خدمته في 1 يناير 2024، كما أنه تم رفع الحد الأدنى لقيمة الإشتراك التأميني ليصل إلى 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه وفقًا لما صدق عليه رئيس التأمينات.

زيادة المعاشات الجديدة

وأكد اللواء جمال عوض، أن الزيادة الجديدة في المعاشات يتم تطبيقها مع بداية شهر يناير القادم، وكان ذلك في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى، حتى أنه سيحصل على الزيادة المقررة نحو 80% من مرتبه بعد أن يتم الخروج على المعاش، على أن يصل عدد المستفيدين من زيادة المعاشات في عام 2024 إلى 11 مليون مواطن، إضافة إلى أن الحكومة حريصة على دعمهم في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.

جدول صرف معاشات يناير بالزيادة

وفي نفس السياق، فإن وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت بأن صرف المعاشات يوافق يوم الإثنين 1 من شهر يناير 2024، على أن يتم صرف الجزء الثاني يوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر يناير 2024، إلى أن يتم صرف ثالث أيام للمعاشات يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024، إضافة إلى إمكانية الحصول على صرف المعاش يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.