زيادة جديد في رواتب المتقاعدين بالعراق ومقدار الزيادة حسب ما حددته وزارة المالية العراقية

تعد رواتب المتقاعدين في العراق، والتي تقدمها وزارة المالية العراقية من أجل ضمان حياة كريمة لفئة قد أمضت عمرها في خدمة الوطن أمر له أهمية بالغة لدى الوزارة وكذلك لدى أصحاب هذه الرواتب، لذلك ترعى الوزارة أن يكون هذا الراتب يكفل حياة كريمة لكافة المتقاعدين، ونتيجة للظروف الاقتصادية العالمية والتي تأثر بها العراق كما تأثر بها جميع دول العالم تبعا، وقد أدت إلى زيادة بالغة في جميع الأسعار، لذلك قررت وزارة المالية بعمل زيادة للمتقاعدين تصرف هذا الشهر.

كم مقدار الزيادة الجديدة في راتب المتقاعدين

تعد الزيادة الجديدة التي قررتها وزارة المالية العراقية في رواتب المتقاعدين في العراق خطوة إيجابية لهذه الفئة من الحكومة العراقية، فهي تهدف إلى تحمل أعباء المعيشية على المتقاعدين، وتوفير حياة كريمة لهم، وتحسين مستواهم المعيشي، لذلك حددت وزارة المالية العراقية قيمة الزيادة 100 ألف دينار عراقي، وسيتم صرف الراتب مع الزيادة المقررة مع راتب شهر كانون الأول الجاري.

ما هي خطوات الاستعلام عن زيادة راتب المتقاعدين عبر تطبيق وزارة المالية

تستطيع الاستعلام عن زيادة راتب المتقاعدين التي قررتها وزارة المالية العراقية في هذا الشهر من خلال تطبيق وزارة المالية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق وزارة المالية للهواتف الذكية. يمكنك تسجيل دخولك إلى التطبيق وزارة المالية من خلال رَقَم التقاعد السري الخاص بك بعد الخول إلى التطبيق قم بالضغط على رواتب المتقاعدين. يطلب منك إدخال بياناتك الشخصية. ادخل البيانات، ثم اضغط استعلام.

يعرض أمامك على الشاشة تفاصيل الراتب بما في ذلك الزيادة التي قررتها الحكومة.