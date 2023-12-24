موسم 1 مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 6 مواعيد عرض الحلقات الجديدة على القنوات الناقلة

استقطب مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 6 شريحة كبيرة من الجماهير حيث إنه من أشهر المسلسلات التاريخية في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، ولذلك اهتم العديد من محبي المسلسلات التركية بمتابعة الحلقة 6 من هذا المسلسل، لذلك تصدرت هذه الحلقة محركات البحث في الساعات الأخيرة، ونظرا لأن أحداث القصة تبدو مثيرة وتحمل الكثير من الأحداث الغامضة، وفي هذا الصدد سوف نتعرف المزيد من أحداث الحلقة 6 إلى جانب القنوات الناقلة لهذا المسلسل.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 6

يتناول مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 6 فترة التاريخ الأيوبي حيث تروي قصة القائد صلاح الدين مؤسس الدولة الأيوبية، ومعاركه ضد الصليبيين لتحرير القدس، إلى جانب التركيز على جهوده للحفاظ على الدولة الإسلامية، وتعد قصة المسلسل من أبرز القصص التاريخية التي تجذب اهتمام شريحة كبيرة من الجماهير في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يتألق هذا المسلسل ببطولة الممثل أوغور غونيش الذي يجسد شخصية “صلاح الدين الأيوبي”، ويشاركه في هذا العمل فريق نجوم مميز حيث يقوم محمد علي نور أوغلو بتجسيد دور “نور الدين زنكي”، وتقوم الممثلة ديلين دوغار بأداء دور “ثريا”. بالإضافة إلى ذلك، يشارك في المسلسل عدد من الممثلين الباكستانيين.

القنوات الناقلة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 6

سوف يعرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 6 أحداثًا مثيرة تدور حول جهود صلاح الدين لهزيمة الصليبيين وتحرير القدس، من أجل الدفاع عن الدولة الإسلامية، ويعرض المسلسل على قناة TRT التركية كل يوم إثنين في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر و8 مساءً بتوقيت تركيا والسعودية.

يتاح أيضًا مشاهدة الحلقات الفائتة على بعض المنصات أو المواقع عبر الإنترنت مثل “ايجي بست” أو “ماي سيما”، دون دفع أي رسوم، كما يتم عرض الحلقة أيضًا على قناة الفجر الجزائرية كل يوم خميس في تمام السابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.