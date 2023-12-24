Episode 6 عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 6 مترجمة عبر ترددات القنوات الناقلة الحلقة السادسة

مشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 6 ازداد البحث عنها من قبل متابعي هذا المسلسل الذي نجح في تحقيق شهرة كبيرة منذ بداية حلقاته بسبب قصته الفريدة، حيث يعرض قصة القائد المسلم العظيم صلاح الدين الأيوبي وحروبه ضد الصليبيين ونجاحه في تحرير المسجد الأقصى، ويضم المسلسل فئة من أهم وأشهر الممثلين في تركيا وباكستان.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 6

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 6 يتم انتظاره بفارغ الصبر، وذلك بسبب الأحداث المشوقة والمفاجئة في هذا المسلسل الذي يتناول قصة البطل المسلم الذي نجح في تحرير القدس من بين يدي الصليبيين بعد مرور 88 سنة من الاحتلال، وتمكن من الحفاظ على الدولة الإسلامية وسلامة أراضيها، كما يتناول هذا المسلسل محاولته في الحفاظ على شمال العراق وفلسطين ومصر خلال فترة حكمه، ويتميز هذا المسلسل بأن أحداثه تزداد آثاره في كل حلقة ويضم نخبة من أهم الممثلين في تركيا ونجح في تحقيق أعلى نسب المشاهدات على مختلف المنصات.

مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي

تستطيع مشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 6 في يوم الأحد من كل أسبوع على شاشة قناة تي ار تي التركية ويمكنك تنزيل القناة من خلال التردد التالي:

تردد القناة: 11024.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: HD.

القمر الصناعي: النايل سات.

ويمكنك مشاهدة الحلقة مترجمة باللغة العربية في اليوم التالي عرضها في تركيا أي في يوم الإثنين على شاشة قناة الفجر الجزائرية بتردد 12034 ويتم عرضها في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت الرياض، كما يوجد الكثير من المواقع التي تهتم بعرض حلقات هذا المسلسل اون لاين مثل موقع قصة عشق.