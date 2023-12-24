spa.gov.iq كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية اخر وجبة 2023 عبر منصة مظلتي الالكترونية في كل المحافظات

تصدرت كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية اخر وجبة 2023 محركات البحث الاجتماعي وذلك بعد الإعلان عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية ستتم خلال الأسبوع المقبل، كما أن حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضوابط وشروط أساسية للحصول على الوجبة السابعة، ووصل عدد المستفيدين إلى 70 ألف متقدم، وتقوم الأسرة بفحص الطلبات ومراجعتها، الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل جاهدة على تحسين الرعاية الاجتماعية كنظام دعم رائد، حيث يتم تطويرها باستمرار لتوفير الدعم النقدي لأكبر عدد من المستحقين بهدف تحسين ظروف معيشتهم الصعبة نتيجة للتدهور الاقتصادي الأخير.

كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية اخر وجبة 2023

من المتوقع أن يتم الإعلان عن كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية اخر وجبة خلال الساعات الأخيرة، وسيتم رفع الكشوفات تدريجياً من المحافظات الصغيرة إلى الأكبر في عدد التسجيل خلال فترة تستمر لثلاثة أيام، يليها تحديد الميزانية وإعلان موعد الصرف بتنسيق بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور أحمد الأسدي ورئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد خلف السومري، ليكون المواطنون على استعداد لاستقبال الدعم المنتظر، ومن الشروط التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للقبول في برنامج الرعاية الاجتماعية:

يجب أن يكون للشخص جنسية عراقية.

يجب على المتقدم أن يكون يستحق الدعم وفقًا للمعايير المحددة.

يتعين على المتقدم أن يكون مقيمًا بشكل دائم في العراق.

يشترط أن لا يكون لدى المتقدم أي أملاك.

خطوات الاستعلام عن كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية اخر وجبة 2023

يمكن لأي مواطن الاستعلام عن كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية اخر وجبة 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. ابدأ بالدخول إلى منصة مظلتي على جوجل، وهي منصة هيئة الحماية الاجتماعية.

2. انقر على زر “الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة”.

3. حدد اسم محافظتك أولاً.

4. أدخل البيانات المطلوبة بعناية.

5. اضغط على “تنزيل”.

6. بعد ذلك، انتقل إلى الخطوة التالية واضغط على “عرض”.

وبهذه الطريقة، يمكنك بسهولة الحصول على الوجبة المنتظرة، والتي تساعد في تحسين ظروف المواطنين.