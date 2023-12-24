رسميا الآن.. جدول امتحانات الشهادة الاعدادية ترم اول 2024 بعد اعتماده من وزارة التربية والتعليم

تزايدت عمليات البحث عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية ترم اول 2024 وخاصة بعد إعلان الصادر عنه من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك في العديد من المحافظات، ويتزامن هذا مع حلول امتحانات الفصل الدراسي الأول في شهر يناير القادم، ولهذا سوف نوضح عبر السطور القادمة كافة التفاصيل عن هذا الجدول.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية ترم اول 2024

من المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول يوم ١٤ يناير، وسوف نوضح جدول امتحانات الشهادة الاعدادية ترم اول 2024 الخاص بمحافظة الشرقية على النحو التالي:

السبت 20 يناير 2024: مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية.

الأحد 21 يناير 2024: مادة الجبر والإحصاء، مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الاثنين 22 يناير 2024: مادة اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 23 يناير 2024: مادة الهندسة، مادة التربية الفنية.

الأربعاء 24 يناير 2024: مادة العلوم.

يوم الخميس 25 يناير 2024: مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية ترم اول 2024 محافظة الإسكندرية

يستعد طلاب الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الاسكندرية للامتحانات وذلك بعد الإعلان عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية ترم اول 2024، وجاء على النحو التالي:

يوم الأربعاء 17 يناير 2024: اللغة العربية، التربية الدينية، الخط العربي.

الخميس 18 يناير 2024: اللغة الأجنبية، التكنولوجيا.

يوم الأحد 21 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية-امتحان مجال زراعي.

يوم الإثنين 22 يناير 2024: العلوم، التربية الفنية، اقتصاد منزلي.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية ترم اول 2024 محافظة القاهرة

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية.

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة العلوم والتربية الرياضية نظري.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية.

موعد اجازة نصف العام 2024

ومن المتوقع أيضا أن تبدأ إجازة نصف العام من يوم 27 يناير لمدة 15 يوم، وسوف تنتهي يوم 8 فبراير، ويناء على ذلك تكون بداية الفصل الدراسي الثاني من يوم 10فبراير ويستمر حتى 6 يونيو، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق وقضاء إجازة ممتعة.