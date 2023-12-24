رسميا نشر موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي

موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق نظراً لاقتراب نهاية العام بدأ الكثير من الطلاب والطالبات بالتساؤل عن موعد امتحانات نصف العام حتى يتمكنوا من الاستعداد الجيد لها، ومن هنا قامت وزارة التعليم العراقية بتخصيص رابط معين للإستعلام عن الامتحانات أو أي تفاصيل متعلقة بمجال التربية والتعليم، وذلك حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من أخذ المعلومات الخاصة بهم من مواقع موثوق بها والابتعاد عن الشائعات التي يتم نشرها بشكل مستمر، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم رابط الاستعلام عن المواعيد والعطلات الرسمية.

موعد امتحانات نصف السنة 2024 العراق

معرفة موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق يجب اتباع الخطوات الآتية بشكل دقيق:

قم بالدخول إلى منصة التعليم العراقي ة.

سجل دخولك على الموقع حيث أن وزارة التربية قد قامت بنشر جميع اخبار الامتحانات عبر موقعها الرسمي.

حيث يتعرف الطالب على الجدول الخاص به من خلال الذهاب إلى مواقع المديرية التعليمية التابعة له.

سوف يتوجب عليك الآن كتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب وذلك من حيث الإسم والصف الدراسي واسم المنطقة.

قم بمراجعة البيانات المكتوبة مرة أخرى وذلك حتى تتمكن من معرفة موعد الإمتحانات بشكل دقيق.

اضغط على ايقونة استعلام.

سوف تتضح أمامك الآن كل ما تود الإستعلام عنها من حيث مواعيد الإمتحانات والمقر الرسمي لها حسب اسم كل طالب والحي السكني التابع له.

موعد امتحانات نصف العام 2024 العراق

بعد معرفة موعد امتحانات نصف العام 2024 في العراق قامت وزارة التعليم بالرد على حقيقة خبر تقديم موعد الامتحانات بسبب العطلات الرسمية وأوضحت الوزارة أن هذه الأخبار مكذوبة ولا يوجد لها أي نية للتقديم، كما سوف يتم عقد الإمتحانات في المواعيد المحددة لها، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد التي يتم تنزيلها على المواقع الرسمية للوزارة والابتعاد عن المواقع المكذوبة، وفي حال حدوث أي جديد فسوف يتم الإعلان عن ذلك بمنشور رسمي.