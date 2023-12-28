Pdf اسماء الوجبة الاخيرة منصة مظلتي المشمولين بالرعاية الاجتماعية ديسمبر 2023 كشوفات وزارة العمل

موقع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ديسمبر عبر رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتم تفعيله وخاصة مع اقتراب الإعلان عن الأسماء المستحقة للوجبة الأخيرة، وستقوم الوزارة بالإعلان عنها من خلال المنصة الإلكترونية التابعة لها ويتم تقديم هذا البرنامج إلى العديد من الفئات التي تستحق الدعم حتى تتمكن من مواجهة الغلاء وظروف الحياة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ديسمبر

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفرت منصة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بكل سهولة عبر اتباع الآتي..

قم بزيارة موقع وزاره العمل والشؤون الاجتماعية أو موقع مظلتي الإلكتروني.

بعد تسجيل الدخول انقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية. بعدها اختر الوجبة الأخيرة.

ثم انقر على زر تحميل اسماء الوجبة السابعة.

بعد انتهاء تحميل الملف بصيغه pdf يمكنك البحث عن الأسماء من خلال رقم الهوية أو الاسم.

وبعد البحث سيتضح إذا كان الاسم من ضمن المقبولين أم لا، ومن الجدير بالذكر أنه يتم اختيار المستحقين لهذا الدعم طبقاً لبعض الشروط التي حددتها الوزارة، للتأكد من أن هذه المساعدة ستصل للفئات المحتاجة.

اسماء الوجبة الاخيرة منصة مظلتي

الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية قد أصبح قريب، حيث تعمل الوزاره بأقصى جهدها من أجل توفير هذا البرنامج لكي يدعم الفئات المستحقة ويساعدهم على قضاء احتياجات أسرهم وتحسين ظروف معيشتهم، وقد قام البرنامج بصرف العديد من الدفعات في السابق وحالياً يقترب موعد صرف الدفعة الجديدة بالتعاون مع هيئة الحماية الاجتماعية، وسيتم الإعلان عن هذه الأسماء المستحقة في شهر ديسمبر من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، ويحمل هذا الإعلان الكثير من الأخبار السارة لعدد كبير من الأسر قبل أن ينتهي العام الحالي، كما ستقوم الوزارة بالإعلان عن جميع التفاصيل الهامة بخصوص الدفعات القادمة وستقوم بتوضيح مواعيد التسجيل والأوراق المطلوبة لذلك.