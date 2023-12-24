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كشف كامل باسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf العراق عبر spa.gov.iq/umbrella
كشف كامل باسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf العراق عبر عبر spa.gov.iq/umbrella
تعد اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من ضمن ما يكثرالبحث عنها ويتم الاستعلام عنها بشكل الكتروني من خلال موقع مظلتي، وتعمل الجهات المسئولة عن فحص كافة الطلبات التي تم تقديمها ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشف كامل باسماء الرعاية الاجتماعية.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
تم التصريح من قبل الوزارة عن أسماء الرعاية الاجتماعية فقد تم التصريح عن بعض من الفئات تستفيد من هذا الدعم ذوي الاحتياجات و المعاقين من المفترض أن تظهر الاسماء من خلال القيام بالاتي.
- الدخول لمنصة مظلتي.
- التوجه للصفحة الرئيسية.
- كتابة اسم المواطن و رقم البطاقة التابع إليك.
- اضغط على قسم الرعاية الاجتماعية.
- حدد الدفعة التي عليها الدور.
- ثم يتم التعرف على كافة التفاصيل.
- تقوم بتحميل الكشف الموجود به الاسماء.
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من هي الفئات المستحقة من الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية
صرحت وزارة العمل عن الفئات التي ستحصل على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ومنهم.
- أشخاص لا يعمون.
- الأشخاص أصحاب الدخل المنخفض.
- أيضًا زوجات المساجين.
- أصحاب الإعاقة.
- عزباء التي لا يوجد أحد يراعها.
شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة
حدد شروط يجب أن تكون متوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على هذا الدعم، ومنها.
- يكون المتقدم غير مالك لاي عقارات أو أصول قيمتها مرتفعة.
- ان تكون الجنسية العراقية والإقامة داخل الدولة بالعراق.
- ألا يكون متواجدًا في أي دور يتبع الإيواء.
- لابد من أن يتم تقديم المستندات والأوراق للتسجيل بالرعاية الاجتماعية.
- أن تكون تلك الأوراق تم اعتمادها من قبل الجهات الرسمية.
- حيث انه لابد من ان يتراوح عمر المتقدم 18 حتى 50 عام فقط.