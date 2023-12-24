كشف كامل باسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf العراق عبر spa.gov.iq/umbrella

تعد اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من ضمن ما يكثرالبحث عنها ويتم الاستعلام عنها بشكل الكتروني من خلال موقع مظلتي، وتعمل الجهات المسئولة عن فحص كافة الطلبات التي تم تقديمها ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشف كامل باسماء الرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

تم التصريح من قبل الوزارة عن أسماء الرعاية الاجتماعية فقد تم التصريح عن بعض من الفئات تستفيد من هذا الدعم ذوي الاحتياجات و المعاقين من المفترض أن تظهر الاسماء من خلال القيام بالاتي.

الدخول لمنصة مظلتي.

التوجه للصفحة الرئيسية.

كتابة اسم المواطن و رقم البطاقة التابع إليك.

اضغط على قسم الرعاية الاجتماعية.

حدد الدفعة التي عليها الدور.

ثم يتم التعرف على كافة التفاصيل.

تقوم بتحميل الكشف الموجود به الاسماء.

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من هي الفئات المستحقة من الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

صرحت وزارة العمل عن الفئات التي ستحصل على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ومنهم.

أشخاص لا يعمون.

الأشخاص أصحاب الدخل المنخفض.

أيضًا زوجات المساجين.

أصحاب الإعاقة.

عزباء التي لا يوجد أحد يراعها.

شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

حدد شروط يجب أن تكون متوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على هذا الدعم، ومنها.