اعلان وزارة التربية موعد امتحانات نصف السنة 2023 2024 في العراق وحقيقة تكبير موعد الاختبارات

موعد امتحانات نصف السنة 2023 2024 في العراق يتساءل العديد من أولياء الأمور وحتى الطلاب عن موعد امتحانات نصف العام في العراق، حيث انتشرت العديد من الأقاويل التي تدعي بتقديم موعد الإمتحانات عن موعدها الرسمي بسبب العطلات الصيفية، ومن هنا قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتنزيل منشور خاص بهذا الشأن عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم هذه المواعيد يالإضافة إلى كافة التفاصيل الأخرى.

موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق

وزارة التربية العراقية أعلنت عن موعد امتحانات نصف السنة في العراق وهي كالتالي..

امتحانات الدراسة الابتدائية : تبدأ الاختبارات من يوم الخميس الموافق 2024/1/25.

: تبدأ الاختبارات من يوم الخميس الموافق 2024/1/25. الدراسة الثانوية : تبدأ الامتحانات التحريرية يوم الأحد الموافق 2024/1/21 على أن تنتهي في 2024/1/31

: تبدأ الامتحانات التحريرية يوم الأحد الموافق 2024/1/21 على أن تنتهي في 2024/1/31 العطلة الربيعية تبدأ يوم الخميس 2024/2/1 وتستمر لمدة أسبوعين.

تبدأ يوم الخميس 2024/2/1 وتستمر لمدة أسبوعين. يبدأ الدوام الدراسي للفصل الدراسي الثاني لعام بشكل رسمي يوم الخميس الموافق 2024/2/15.

لعام بشكل رسمي يوم الخميس الموافق 2024/2/15. بالنسبة لمواعيد امتحانات نهاية السنة تبدأ امتحانات نهاية العام للدراسة الإبتدائية يوم الأحد 2024/5/5 على أن تنتهي يوم السبت الموافق 2024/5/11.

تبدأ امتحانات نهاية العام للدراسة الإبتدائية يوم الأحد 2024/5/5 على أن تنتهي يوم السبت الموافق 2024/5/11. بينما الامتحانات النهائية للدراسة المتوسطة والإعدادية تبدأ يوم الأربعاء الموافق 2024/15/5 ومن المفترض أن تنتهي يوم السبت 2024/5/25.

ويمكن التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم في العراق من أجل التأكد من هذا الجدول، حيث أن الوزارة تقوم بنشر جميع الأخبار الخاصة بالعملية التعليمية عبر موقعها.

حقيقة تقديم موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024

بعد معرفة موعد امتحانات نصف العام 2024 العراق قامت الوزارة بالتأكيد على على موعد الاختبارات وأنه لا نية لتقديم أو تأخير الامتحانات، ويمكن الإطلاع على جدول العطلات الرسمية لهذا العام والتي لن تؤثر أبدا على موعد الإمتحانات النهائية، وذلك حسب القرار العام الذي قامت بإعلانه وزارة التعليم العراقية، وتأتي عطلة رأس السنة في اليوم الأول من شهر يناير ومن ثم يليها عطلة عيد النور، والعطلة الرسمية في تكريت وذلك في اليوم التاسع من شهر أبريل.