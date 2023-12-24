ألف مبروك.. تعرف على موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وخطوات الاستعلام عنها

ترقب العديد من الطلاب معظم الآن لظهور نتيجة كلية الشرطة 2024، بعد استقبال أكاديمية الشرطة طلبات التقديم وانتهاء وزارة الداخلية من الاختبارات، ويسعى الطلاب حاليًا للعثور على رابط الاستعلام عن النتيجة وفهم الإجراءات المطلوبة بعد ظهورها، فاكتشف المزيد حول موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة من خلال استكمال قراءة المقال.

الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2023-2024

1. ابدأ بفتح موقع الوزارة الرسمي.

2. اختر الأيقونة المخصصة للالتحاق بأكاديمية الشرطة وسجل اسمك وبريدك الإلكتروني المُسجل على الموقع.

3. انتقل إلى خدمات أكاديمية الشرطة وأدخل الرقم القومي الخاص بك في الحقل المخصص.

4. قم بإدخال رقم ملفك الشخصي، ثم انقر على أيقونة الاستعلام للتحقق من حالة قبولك في الكلية.

5. بخلاف رابط نتيجة كلية الشرطة، يمكنك الاستعلام عن النتيجة عبر رقم واتساب خاص بوزارة الداخلية المصرية: 201022772277+

6. للاستفسار عن موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2023-2024، يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى: [email protected].

ما هو موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024؟

تم إكمال جميع الإجراءات والاختبارات للمتقدمين لكلية الشرطة، ومن المتوقع أن تظهر نتائج القبول في منتصف شهر يناير 2024، حسب إعلان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وينتظر الطلاب بفارغ الصبر معرفة موقفهم، حيث يمكن العثور على هذه المعلومات بسهولة عبر محركات البحث على الإنترنت، وبعد ظهور النتائج، يجب على الطلاب القبول إتباع الإجراءات المحددة لإثبات القيد داخل أكاديمية الشرطة، وسيتم الإعلان عن أسماء المقبولين خلال مؤتمر صحفي يتم تنظيمه بعد اعتماد النتائج رسميًا من قبل وزير الداخلية.