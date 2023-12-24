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وينك يا لولو ..تردد قناة وناسة للأطفال الجديدة 2024 لمتابعة افضل الاغاني والبرامج
وينك يا لولو ..تردد قناة وناسة للأطفال الجديدة 2024 لمتابعة افضل الاغاني والبرامج
تعتبر من ضمن أهم القنوات التي يبحث عنها الكثير من الإباء والامهات حيث انها تعرض أفضل الأغاني للأطفال والتي من بينها لولو صارت شرطية حيث نالت إعجاب الكثير من المتابعين ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة وناسة للأطفال الجديدة 2024.
تردد قناة وناسة للأطفال الجديدة 2024
يمكن تنزيل قناة وناسة للأطفال للاستمتاع بأحداث الأغاني والأناشيد الجديدة ويتم من خلال التعرف على الاتي.
- التردد الجديد: 11470.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- كما معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- القمر الصناعي: نايل سات.
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ما هو تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات
كما انه يمكن الاستمتاع بمحتوى القناة على العرب سات وذلك من خلال الاتي.
- التردد: .11270
- ما معدل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- كذلك معامل تصحيح الخطأ:3/4
- القمر الصناعي: عرب سات.
قناة وناسة للأطفال 2024
تتميز القناة بعدد من المميزات ومنها.
- قناة وناسة للأطفال من أهم القنوات الفضائية.
- تعمل على عرض الأغاني العربية الممتعة للطفل العربي.
- حيث انها تعمل على عرض الأناشيد الجديدة للأطفال.
كيفية تنزيل قناة وناسة للاطفال على الرسيفر
يمكننا أن نقوم بتنزيل تردد القناة من خلال اتباع الاتي.
- لابد من الدخول الى قائمه الرسيفر.
- ثم تقوم بتحديد القمر الصناعى وهو النايل سات او عرب سات .
- تقوم باختيار التثبيت اليدوى للقناة .
- كتابة التردد .
- ثم كتابة الاستقطاب ومعامل الترميز .
- تضغط على زر البحث الموجود امامك.
- تظهر القناة امامك قناة وناسة ثم تقوم بالضغط على زر الحفظ .
- بعدد أن يتم تحميلها يمكننا أن نقوم بحفظها في القنوات المفضلة.