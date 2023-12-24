يا حظك لو انت منهم|.. تعرف على شروط التقديم على أكاديمية الشرطة 2024 وما هي المواصفات المطلوبة وكيفية التقديم
يا حظك لو انت منهم|.. تعرف على شروط التقديم على أكاديمية الشرطة 2024 وما هي المواصفات المطلوبة وكيفية التقديم
ينتظر العديد من طلاب الثانوية العامة بفارغ الصبر ظهور نتائج قبول كلية الشرطة 2024، تمهيدًا لاجتياز اختبارات اللياقة والفحص الطبي، ويتطلعون إلى تأهيلهم للالتحاق بالكلية والانضمام إلى دفعة جديدة هذا العام، ومن المتوقع أن تظهر نتائج القبول في الفترة القادمة، مما يثير اهتمامهم وفضولهم حول مواعيد الإعلان عن النتائج.
شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة 2023 / 2024
- يتوجب على المتقدم للالتحاق بكلية الشرطة أن يكون مصري الجنسية، وأن يتمتع بسيرة ذاتية جيدة وسمعة حسنة.
- يجب ألا يكون هناك حكم جنائي بحق المتقدم، ويجب عدم تورطه في الإرهاب، وعدم وجود عقوبة مقيدة للحريات سابقًا.
- يشترط أن يكون للمتقدم اللياقة البدنية والصحية، وأن يكون طوله لا يقل عن 170 سم، ويجب عدم تجاوزه لسن القبول.
- يشمل الشروط اجتياز الكشف الطبي واختبارات اللياقة البدنية، ويجب على المتقدم عدم الزواج أثناء فترة الدراسة، وأن يكون لديه القدرة على رؤية جيدة.
خطوات الاستعلام عن نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024
سيتم الإعلان عن نتائج قبول كلية الشرطة 2024 في مؤتمر صحفي برئاسة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بعد اعتمادها رسمياً.
وللاستعلام عن النتائج، يجب تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية المصرية، ثم الانتقال إلى تبويب “خدمات أكاديمية الشرطة“، بعد ذلك، يُدخل الرقم القومي الخاص بالمتقدم في المكان المخصص ويتم الضغط على زر “استعلام” لتسهيل العملية وتوفير الوقت والجهد.
موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024
أوضح اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن نتائج كلية الشرطة لعام 2024 سيتم الإعلان عنها في النصف الأول من يناير 2024، وفقًا لتصريحات وزارة الداخلية المصرية، ويأتي هذا بعد تقديم طلبات للالتحاق بالكلية من قبل أكثر من 50 ألف متقدم.