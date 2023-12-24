موعد إعلان نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2024 والاستعلام عنها بطريقتان عبر moi.gov.eg “مبروك مقدمًا لضباط المستقبل”

آلاف الطلاب والطالبات في حالة من الترقب الشديد في هذه اللحظة منتظرين إعلان نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2024، وذلك بعد أن تم الانتهاء بشكل رسمي من كل الاختبارات من قبل أكاديمية الشرطة لكافة المتقدمين، وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد إعلان النتائج، وطريقة استخراجها، كونوا معنا.

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2024

على أحر من الجمر ينتظر المتقدمين موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2023 -2024، وقد وضحت مصادر مسؤولة أن النتائج قيد التدقيق ولم تظهر بعد، حيث متوقع الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، وذلك بعد أن تنتهي أكاديمية الشرطة من جميع الإجراءات الخاصة بالقبول والتدقيق، بحيث يتم انتقاء أفضل الطلاب المتقدمين، مع العلم أن عملية الاستعلام عن النتيجة ستكون بأكثر من طريقة، لذا انتظروها غدًا أو بعد غد بإذن الله.

طريقة الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2024

بعد إعلان أكاديمية الشرطة المصرية عن نتائج المقبولين في اختبارت كلية الشرطة للعام الجديد، سيكون الاستعلام عن النتيجة بطريقتان، وذلك على النحو التالي:

الطريقة الأولى هي إبلاغ أكاديمية الشرطة للطلاب التي تم قبولهم بالهاتف المحمول المسجل.

الطريقة الثانية الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي، حيث الاستعلام عبر رقم ملف الطالب والرقم القومي الخاص به، وبعد القبول ستقوم باستكمال البيانات من خلال الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت.

وفي وقت سابق قد فتحت أكاديمية الشرطة التقديم للمتقدمين يوم الثامن عشر من يوليو 2023 الماضي واستمر التقديم حتى العاشر لشهر أغسطس لعام 2023 لطلاب الثانوية العامة 2022 والأزهرية والعام السابق.