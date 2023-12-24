حمل الان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة دفعة يناير 2024 عبر منصة مظلتي العراقية

تبذل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق كافة مجهوداتها للعمل على توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، حيث أنه من المقرر أن تصدر الوزارة موعد إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 من خلال موقع الوزارة ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يعد برنامج الرعاية من ضمن ما تعمل على توفير حياة كريمة للمواطن العراقي، فقد صرحت وزارة العمل عن الفئات التي ستحصل على الدعم ومنهم اليتيم، والأرملة، والمطلقة، وزوجة المفقود، والمهجورة، والعزباء ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن الاسماء من خلال موقع الوزارة بشكل الكتروني.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

تم الانتهاء من فحص وحصر أسماء المشمولين المستحقين لرواتب الرعاية الاجتماعية، حيث وصل العدد 150 الف ومن المقرر أن يتم إصدار أسماء المشمولين لكل محافظة من محافظات العراق، عبر مظلتي والتي تمكننا من البحث عن أسمائهم.

كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية عبرمنصة مظلتي

صرح عن ان منصة مظلتي التابعة لصندوق الحماية الاجتماعية، التي تمكننا من الاستعلام عن الأسماء من خلال اتباع الاتي.