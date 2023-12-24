شروط منفعة كبار السن والطفولة بسلطنة عمان 2024 رابط التسجيل في المنحة

يرغب الكثير من المواطنين في سلطنة عمان، في التسجيل منفعة كبار السن والطفولة، التي يتم تقديمها لجميع الأشخاص أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، فضلاً عن الأسر الأكثر احتياجًا، لتكون هذه المنفعة بمثابة سد احتياجات جميع المتقدمين، والعمل على توفير حياة كريمة لكل من يتوفر بهم شروط الحصول على المنفعة، وفي السطور التالية نوضح لكم شروط الحصول على المنفعة، لكي يتعرف عليها الجميع.

شروط منفعة كبار السن والطفولة

هناك بعض الشروط الهامة من أجل التسجيل في منفعة كبار السن والطفولة بسلطنة عمان، وفقًا لما يلي:-

يجب وأن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العُمانية.

كذلك لابد بان يصل عمر المتقدم 60 عامًا.

إضافة إلى أن يجب بأن يكون مستحق للحصول على المنفعة.

أن لا يكون لدى الشخص أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

الإلتزام بجميع المعايير والضوابط التي تفرضها الوزارة.

رابط التسجيل في منفعة كبار السن والطفولة بسلطنة عمان

جاءت أهم خطوات التسجيل في منفعة كبار السن والطفولة بسلطنة عمان، وفقًا لما يلي:-