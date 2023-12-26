استقبل حالًا .. تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 على النايل سات

استقبل تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 Rotana cinema هو ما بحق عنه عدة مواطنين لأن هذه القناة تكون من القنوات الهامة التي تبث أفلام مصرية كثيرة بدقة عالية إلى المتابعين، وهي تعرض أفلام كثيرة ومختلفة ويحبها جميع المشاهدين، وهو ما جعل لها قاعدة كبيرة من الجماهير بكل بالوطن العربي، وسنتعرف على ترددها بسطور المقال القادمة.

تردد قناة روتانا سينما

روتانا سينما إحدى أهم القنوات الترفيهية بالوطن العربي، وهي تقدم عدد كبير من الأفلام سواء العربية أو غيرها من الأفلام الأخرى بدقة عالية طيلة اليوم، وهي تهدف لإبهار مشاهديها وتقديم تجارب سينمائية فريدة إليهم، وقد قامت إدارة القناة بالإعلان عن التردد الجديد لها بمختلف المواقع من أجل قيام المواطنين بضبط هذا التردد واستقبال القناة والاستمتاع بمشاهدتها، ويتمثل تردد القناة على نايل سات فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: ١٢٢٢٦.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة على عرب سات

البيانات التي تتعلق بتردد القناة على عرب سات تكون كالتالي:

التردد: ١١٨٤٣.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

أهم الأفلام المعروضة على قناة روتانا سينما

هناك مجموعة من الأفلام التي تعرضها قناة روتانا سينما على شاشتها والتي لها شعبية لدى الكثير من المشاهدين ويحبون متابعتها، ومن أهم هذه القنوات ما يلي: