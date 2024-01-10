الموارد البشرية توضح موعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1445

اتخذت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية إجراءات بإعطاء الطلاب إجازة لمدة 10 أيام، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفاهية الطلاب والسماح لهم بقضاء إجازات وزيارة الأهل والاستمتاع بقسط من الراحة عقب امتحانات الفصل الدراسي الأول لكي يستطيعوا استعادة نشاطهم والمواصلة مرة أخرى.

موعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

حددت وزارة التعليم بالمملكة عطلة 10 وهي العطلة المقررة نصف الترم الثاني، والتي من المقرر أن تبدأ بتاريخ 4 يناير وتكون مستمرة لمدة 10 أيام متتالية على أن تنتهي بتاريخ 14 يناير ويواصل بعدها الطلاب متابعة أنشطتهم العلمية داخل فصولهم الدراسة، وقد لاقت ردود فعل إيجابية حيث أنها فرصة جيدة من أجل راحة الطلاب.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني

ما إن تنتهي الإجازات وتبدأ الدراسة مرة أخرى حتى يتساءل الطلاب عن موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وقد أعلنت الوزارة السعودية أنه تم تعديل تاريخ اختبارات الفصل الدراسي الثاني ليبدأ في 8 شعبان بدلا من 5 شعبان، وستقوم كل جهة بموافاة الطلاب الخاصة بهم بجداول الاختبارات حسب احتياجات كل فئة، وسيتم تبليغ الطلاب في موعد مناسب للاستعداد للاختبارات على أن تكون الآلية الخاصة بالاختبارات حضورية مع توفير كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة وأمان الطلاب.

متى يبدأ الترم الثالث في السعودية 1445

بعدما تعرفنا على التاريخ المتعلق ببدء اختبارات الترم الثاني، وموعد العطلة الخاصة بنص العام، نستطيع القول إنه كما يكون معلوم في السعودية أن السنة الدراسية تشتمل على ثلاثة فصول، وقد أعلنت الوزارة الموعد المحدد للفصل الدراسي الثالث الذي من المقرر أن يكون الثالث من مارس 2024.