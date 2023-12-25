اعرف يلا .. موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023

يقوم المواطنين بالتساؤل عن هذا التاريخ الذي يتعلق بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، فتلك العلاوة يترقبها المواطنين بمص{، وقد تم الإعلان عن صرفها من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، كذلك أنها تعين الأشخاص على الحياة، لكي يعيشوا حياة أفضل، وفيما يلي هذا الموعد المتعلق بالصرف، وكذلك الفئات التي تكون مستحقة للصرف، والطريقة التي تتعلق بالاستعلام عن هذا الموعد المتعلق بتلك العلاوات.

العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023

فيما يلي الموعد المتعلق بصرف تلك العلاوات الخمس الدفعة المقبلة:

تُصرف الدفعة الثانية بشهر ديسمبر الجاري 2023م.

كذلك تُصرف الدفعة الثالثة بشهر مارس 2024م.

كما أنه تُصرف الدفعة الرابعة بشهر ديسمبر المقبل 2024.

الفئات المستحقة لصرف العلاوات الخمس

تذكر أن تلك الفئات التي تستحق لصرف العلاوات الخمس تتضمن الأشخاص أصحاب المعاشات العاطلين عن العمل قبل ثلاثين من شهر يونيو لعام 2005 وبعد واحد من شهر يوليو لعام 2006م، وبعد واحد من شهر يوليو لعام 2007 وبعد واحد من شهر يوليو لعام 2008 وبعد واحد من شهر يوليو لعام 2009م، وفي شهر يوليو لعام 2016

كيفية الاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمس 2023

يمكن للمواطنين الاستعلام عن العلاوات الخمس 2023 من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية واتباع الآتي: