رسميًا جدول زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2023 استعلم عن قيمة الراتب عبر mof.gov.iq

يبحث الآن الكثير من المتقاعدين المدنيين والعسكريين عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2023، حيث صرحت بالفعل الحكومة العراقية متمثلة في وزارة المالية بأن هناك زيادة على رواتب المتقاعدين في دولة العراق وذلك من أجل تحسين مستواهم المعيشي وتلبية احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، فهناك الكثير من السلع التي ازدادت أسعارها ولن يتمكن أصحاب الدخل المنخفض والمحدود من شرائها لذلك نزلت هذه الزيادة.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

نوهت وزارة المالية العراقية بان هناك زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2023 ستنزل ابتداءً من يوم الثلاثاء الذي يوافق 26 من شهر ديسمبر 2023 ونبهت الوزارة بان أمر الزيادة سيتم تطبيقه على كافة المتقاعدين سواء المدنيين أو العسكريين، والتي جاءت قيمتها إجمالي 100 ألف دينار عراقي على أن يتم إيداع معاشات المتقاعدين بالزيادة الجديدة بعد يومين من تاريخ نشر هذا المقال على أن يتم هذا الصرف في ضوء الضوابط والشروط التي وضعتها الحكومة، فموعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق يحين موعدها في يوم 26 من كل شهر ميلادي على أن يتم تأجيل أو تأخير تاريخ الصرف إذا صادف عطلة أو إجازة رسمية.

الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين

والآن سنتعرف عبر هذه الفقرة على طريقة الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين والتي جاءت في ضوء مجموعة من الخطوات المرتبة والتي جاءت على النحو التالي: