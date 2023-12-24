اعلان 2 عثمان 142 زواج سليمان ابن جاندار من غونجا | مخطط السيد يعقوب لضم سليمان لصفوفه

الكثير من التعليقات أتتنا بخصوص السيد سليمان خصوصا بعد أن تحدثنا معكم عنه في مقالة بالأمس على موقعنا البديل حيث ان البعض لم يعجب أننا قلنا أن هناك احتمالية أن يكون السيد سليمان هذا جاسوس خائن ولم يلاحظوا أننا قلنا أن هذا مجرد احتمال قد يحدث وقد لا يحدث. وليس معنى أننا تحدثنا عن خيانة أوكتاي واحتمالية خيانة سليمان أننا نقوم بتخويف جميع نجوم المسلسل، إنما نحن نناقش معكم ما جاء من أحداث في الحلقات الماضية ونتوقع ما سيحدث في الحلقات القادمة. إذا كنتم قد تفاجأت كثيرا وجن جنونك من توقع خيانة سليمان.

زواج سليمان ابن جاندار من غونجا

دعونا ننظف الأجواء قليلا وننتقل بكم إلى كوكب الزهرة حيث الزهور تتفتح والفراشات تتطاير. ونقول لكم أن سليمان هذا الذي أخبرتكم أنه قد يكون خائنا وتلميذ الأستاذة الكبيرة لن يكون خائنا في هذا الاحتمال بل سيكون هو سليمان الدمدار بالطبع تتساءلون الأن ما معنى دمار هذه؟ أقول لكم أصدقائي أن هذه الكلمة تطلق على من يتزوج ابنة السلطان أو السيد وكانت تطلق هذه الكلمة على سليمان زوج السيدة فاطمة ابنة السيد عثمان. في كتب التاريخ تم تأكيد أن فاطمة قد تزوجت من سليمان ولكن ليس سليمان ابن جدارا إنما سليمان ابن السيد. بما أن مخرج المسلسل لم يقم بتسمية ابن سليمان في الأساس، فإنه بشكل أكيد لا ينوي أن يقوم بتزويج ابنه بفاطمة ابنة عم عثمان، فهو لم يظهر سليمان في الأحداث من الأساس بل أخفاه كما أخفى أبناء عمومته الأخرين.

مخطط السيد يعقوب لضم سليمان لصفوفه

وهذا ما يأخذنا إلى جزئية قوية ومهمة جدا في المسلسل وهي جزئية التحالفات والروابط العائلية التي تقوي العلاقات، فقديما يا أصدقائي كان السيد عثمان هو أكثر الأشخاص الذين استخدموا الزواج في تقوية دولته، فمنذ زواجه من ابنة الشيخ علي وضمان دعم الأخير له إلى زواج ابنه أورخان من أوليفيرا حتى يضمن ولاء بعض قادة القلعة له، فقد كان السيد عثمان يركز على هذا الأمر كثيرا ويدركه بشكل جيد، وهذا ما لم يركز عليه صناع المسلسل نهائيا، فالزواج السياسي كان أمر متعارف عليه من قبل ولا بد من وجوده في أي دولة.

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أما في مسلسل المؤسسة عثمان فالمخرج يجعل الأمر يدور حول قصص الحب والزواج بالطرق الحديثة. بالطبع قديما كان هناك قصص حب وما إلى ذلك ولكن ليس بهذا الشكل المبالغ فيه، فالعديد من الزيجات قد تمت بناء على تحالفات قوية وتخفيضات مسبقة، فالمنطق الأن أن يقوم السيد عثمان بتزويج ابنه البكر أوليفيرا حتى يضمن بهذا ولاء الطائفة المسيحية له ودعمهم له، ويثبت بهذا أنه ليس عدو لهم إنما هو شخص يريد أن يعيش معهم ويشاركهم كل شيء، وهذا من الأمور التي كان يقوم عثمان باستغلالها. استغلال جيد جدا أي أنه عندما يهاجم سيدنا ويكون هناك خلاف بينهم فإنه يزوج أحد أبنائه بابنة هذا السيد على الفور، وبهذا سيكون بينهم صلة قرابة وتنتهي الخصومة، فجميع السادة وقتها كان شرف لهم أن يكونوا مرتبطين بعائلة السيد عثمان وفي جميع المسلسلات التي تناقش فترات زمنية كفترة السيد عثمان تركيزا واضحا على هذه الأمور فهي من الأمور السياسية.