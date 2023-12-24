بشرى سارة لأصحاب المعاشات .. تبكير ميعاد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لشهر يناير 2024 وخطوات الاستعلام عنها وحقيقة الزيادة الجديدة

خلال نهاية شهر ديسمبر الجاري يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات يناير 2024، فقد تم الاعلان عن زيادة المعاشات الجديدة وذلك وفقا لقرار هيئة التأمين الاجتماعي ومن خلال مقالنا سنتعرف على ميعاد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

ميعاد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

صرحت وزارة التضامن عن أنه سيتم صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة والتي يحصل عليها أكثر من 10 ملايين مواطن كما أنه يتم القيام بصرف لمدة أسبوع كامل حيث أنه يتم زيادة سنوية للمعاشات والتي تقدر بنسبة 15%، حيث تم الاعلان عن الزيادة من السيد الرئيس على أن يتم صرف زيادة المعاشات الجديدة فمن المقرر أن تطبق زيادة المعاشات 2024 في 1 يوليو المقبل ولم يتم الاعلان عن تبكير الميعاد.

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات 2024

زيادة الحد الأدنى للمعاشات والتي يتم العمل به منذ بداية شهر يناير 2024، وأعلن عن الحد الادني و هو 1105 جنيهات والذي تم زيادته لمبلغ 1300 جنيه بزيادة قدرها 195 جنيهًا أما عن الحد الأقصى للمعاشات الآن 8720 جنيهًا، والذي من المتوقع أن يتم زياته لمبلغ 10 آلاف جنيه، بزيادة 1280 للمعاشات.

أماكن صرف معاشات يناير 2024

يتم صرف معاشات يناير 2024 من خلال عدد من الاماكن ومنها.