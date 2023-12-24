بشرى سارة لاصحاب المعاشات موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

يبحث العديد من المواطنين من أصحاب المعاشات للتعرف على موعد صرف العلاوات الخمس وذلك بعد ما تم الموافقة عليها وانه تم رفع قيمة المعاشات تدريجيًا للعمل على العيش حياة كريمة بسبب ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

من المتوقع أن يتم صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس مع شهر ديسمبر 2023، فتصرف الدفعة الثالثة مع شهر مارس 2024 وأما عن العلاوة الرابعة مع شهر ديسمبر 2024، وأخر علاوة وهي الخامسة فسوف يتم صرفها في شهر مارس 2025، وذلك وفقا لما تم تحديده من الوزارة وبواقع زيادة لكل من.

يحصل الأفراد بالمعاش خلال شهر يوليو 2007 يحصلون على 80%.

أما عن المحالين على المعاش نهاية شهر يوليو 2006 يحصلون على علاوة 62.

كما أن المحالين على المعاش يوليو 2007 سوف يصرفون علاوة واحدة.

فق أعلن عن المحالين على المعاش بعد يوليو 2007 يحصلون على علاوتين.

أصحاب المعاشات المحالين عام 2008 يصرفون ثلاثة علاوات.

سوف يحصلون المحالين على المعاش عام 2009 أربع علاوات.

أقرا:بشرى سارة لأصحاب المعاشات .. تبكير ميعاد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لشهر يناير 2024 وخطوات الاستعلام عنها وحقيقة الزيادة الجديدة

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس

يمكننا من قبل المواطنين من أصحاب المعاشات الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس إلكترونيًا من خلال إتباع الخطوات الاتية وهي.

يتم الدخول على موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ثم يتم الضغط على خانة المستفيدين.

إدخال الرقم القومي للمستفيد.

بعدها الضغط على زر التحقق.

يتم صرفها مع المعاشات والتي يمكن صرفها من العديد من الأماكن حيثيتم الحصول عليها من خلال البريد المصري، البنوك التجارية، وماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك.