طريقة تحضير كيك الرواني على اصولها في المنزل بطريقة سهلة وسريعة

طريقة صنع كيك الرواني الهشة في البيت، تعد كيكة الروان واحدة من اشهر والذ أصناف الحلويات التى تنال إعجاب ذوق جميع أفراد أسرتك ومحبي الحلويات وذلك لما لها من طعم رائع ومذاق جيد، ويمكنك التعرف على طريقة صنع كيك الرواني الهشة في البيت بكل سهوله ويسر من خلال إتباع الخطوات التالية.

طريقة صنع كيك الرواني الهشة في البيت

قبل الخوض فى طريقة عمل الكيك علينا أن نقوم بمعرفة مكوناتها بالجرامات وذلك كي تكون دقيقتين فى تحديد الوصفة وصناعتها وتتمثل مكونات كيك الروان فيما يلي:

تنقسم المكونات إلى:

مكونات الشربات

عدد اثنين كوب سكر.

واتنين كوب ماء.

نص ليمونه.

مكونات الكيك

كيس بسبوسة.

كوباية دقيق.

نص كوباية سكر.

ربع كوباية زيت.

عدد اثنين بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

كوباية زبادي.

ملعقة صغيرة من الخل.

رشة ملح.

ربع كوباية جوز هند.

طريقة تحضير كيك الرواني

بعد التعرف على المكونات سوف نطلعكم الآن على طريقة التحضير وهي كالآتي:

قم بوضع السكر والزيت معا في الخلاط لمدة 3 دقائق حتى يتم الدمج.

إضافة البيض والفانيليا وكذلك ملعقة الخل.

وضع الزبادي فوق الخليط حتى يتم الخفق.

أحضري وعاء فارغ وضعي فيه البسبوسه والدقيق والبيكنج باودر والملح ثم قومي بتقليب جميع المكونات مع بعضها ثم ضعي الخليط الخاص بالبيض والفانيليا وقومي بعجن جميع المكونات مع بعضها البعض باستخدام المضرب.

فى صينية فارغة ضعي الخليط وقومي بإدخاله الفرن على درجة حرارة 180 درجة وانتظري حتى 20 دقيقة ثم اخرجي الكيك.

طريقة تحضير الشربات

ضعي الماء فوق السكر فى إناء فارغ على النار وبعد إن يتم الغلي أضيفي نصف ليمونه

اتركي الخليط حتى يتجانس ويصبح قوامه سميكا.

اتركيه حتى يبرد وضعيه فوق الكيك الساخن.

من هنا تكون قد قدمنا لكم طريقة صنع كيك الرواني الهشة في البيت يمكن القيام بتجربتها وتقديمها لأطفالك مع كوب من الشاي او اللبن على الفطار او العشاء.