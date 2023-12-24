“يابختك ياللي هتلحقها“ رابط التقديم على مسابقة تعيين 30 ألف معلم 2024

موعد فتح باب التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2024

يتساءل الكثير من الاشخاص عن موعد فتح باب التقديم للتقديم في المسابقة والتي من شأنها تعيين حوالي 11000 معلم مساعد فصل وتعيين حوالي 18000 معلم مساعد مادة في شهر يناير المقبل من العام الجديد 2024 وذلك حسب ما قام الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بالاعلان عنه.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2024

يوجد بعض الشروط التي لابد من توافرها في الاشخاص المتقدمين على وظيفة ال 30 الف معلم من التابعة لوزارة التربية والتعليم وتلك الشروط تتمثل فيما يلي:

من اهم الشروط التي لابد منها ان لا يزيد سن المتقدم للحصول على الوظيفه عن 40 عام.

كما يجب ان يكون حاملا للجنسية المصرية.

كما يجب ان يكون جيد السيره والسمعة.

لابد ان يتخطى جميع الامتحانات والكشف الطبي وتحليل المخدرات الخاص بالوظيفة.

لا يمكن ان يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه جنائيه ومخله للشرف.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 30 ألف معلم

قامت وزاره التربيه والتعليم بتحديد بعض المؤهلات المطلوبة في مسابقة ال 30 الف معلم لعام 2024 وتلك المؤهلات تتمثل فيما يلي:

الحاصل على بكالوريوس تربية تعليم أساسي.

الحاصل على كلية دار علوم.

الحاصل على ليسانس آداب.

الحاصل على كلية تربية أزهر.

الحاصل على كلية تربية نوعية رياض أطفال.

رابط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم

ممكن تقديم على مسابقة ال 30 الف معلم من خلال الرابط التالي والذي قامت وزارة التربية والتعليم بتوفيره تسهيلا على المتقدمين للوظيفة “من هنا“.