رابط استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 عبر موقع ملازمنا

يبحث الكثير عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي وذلك من قبل الطلاب وأولياء الامور فقتم الانتهاء من تصحيح الاعتراضات وذلك لنهاية الرابع عشر من شهر اكتوبر حيث أنها من أهم المراحل ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث.

اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

انتهت فترة التقديم على الاعتراضات على نتائج خلال شهر أكتوبر فقد تم تقديم من قبل الطلاب اعتراضاتهم وينتظرون الاعلان عن النتائج في الأيام القادمة، والذي يمكن أن يتم تغير نتائجهم بالإيجاب أو السلب ويتم دفع 3000 دينار عراقي للمادة الواحدة، فقد تم تأجيل امتحانات الدور الثالث للصف السادس الإعدادي ليوم 13 نوفمبر 2023.

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

يمكننا أن نتعرف على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على إلى موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا.

كتابة كل من اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي للدور الثاني.

حدد القسم الذي تنتمي إليه.

أدخل اسم المحافظة التي تتبعها.

ستظهر نتائج الاعتراضات على الموقع.

لابد من التأكد من كافة البيانات التي تم ادخلها.

ومن المتوقع أن تكون النتائج مبهرة والتي تعمل على مساعدتهم للوصول لحقهم فقد أعلن موقع ملازمنا عن اتاحة استخراج النتائج بشكل فور وستظهر خلال أيام قليله حتى يتم تعرف الطلاب على انتقالهم لمرحله الجامعات حيث انها تعد الفرصة الأخيرة لهم وأنها من أهم المراحل التي يمر بها الطالب سواء على المستوى المهني او الاكاديمي.