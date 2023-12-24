Pdf هسة spa.gov.iq لينك تحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بالعراق

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بإصدار الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، التي شملت عدد كبير من المواطنين في مختلف أنحاء محافظات العراق، حتى أن هذه الأسماء شملت كذلك بعض الطلاب والطالبات الغير قادرين على تلبية مصاريفهم المدرسية، لتعمل بذلك على توفير حياة كريمة مستوى معيشي ملائم لجميع المُسجلين في البرنامج، هذا وأنه أصبح من السهل القيام بتحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

لينك تحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية

لكي يسهل القيام بتحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق، لابد م اتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أولاً يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الرسمي عبر الإنترنت.

ومن ثم يتم القيام بإدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

التوجه إلى قسم الرعاية الاجتماعية مباشرة.

القيام بتحديد الوجبة والدفعة الخاصة بالمتقدم.

ليتم الضغط مباشرة على زر “تنزيل الكشوفات”.

وفي النهاية ستحصل على كافة الملفات التي تشمل المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

وفي نفس السياق أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الطلبات التي يتم تقديمها من قبل المواطنين المتقدمين، يقوم العمل على مراجعتها وفحصها بشكل واضح ودقيق، والتأكد التام من جميع الوثائق التي يتم إدخالها عبر الموقع الرسمي للوزارة، وفي حالة إنطباق الشروط والضوابط على المتقدم يتم العمل على اختيار ما هو مؤهل لذلك، ليتم تنزيل الأسماء في هيئة كشوفات بالنهاية.