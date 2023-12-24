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مجلة عروض عيد ميلاد كارفور خصومات تصل إلي 75% علي الاجهزة الكهربائية والمواد الغذائية
مجلة عروض عيد ميلاد كارفور خصومات تصل إلي 75% علي الاجهزة الكهربائية والمواد الغذائية
يمكننا أن نقوم بالتعرف على عروض عيد ميلاد كارفور 2024، كما أن كارفور من أشهر المحلات التجارية التي يقبل عليها العديد من العملاء حيث أنهم سيحصلون على الخصومات والعروض على كافة السلع ومن خلال مقالنا سنتعرف على مجلة عروض عيد ميلاد كارفور.
مجلة عروض عيد ميلاد كارفور
سيتم الحصول على خصومات على السلع الغذائية، والأجهزة الكهربائي، والملابس، والخضار وغيرها من المستلزمات التي نحتاج لها بالمنزل من المقرر القيام بهذه الخصومات بداية من 1 من شهر يناير وإلى يوم 9 من شهر يناير، ويتم الاحتفال بعيد ميلاد كارفور مع نهاية شهر مارس، حيث أعلن كارفور عن خصومات من 22 من ديسمبر 2022، وحتى يوم 9 من يناير 2023.
عروض نهاية السنة من كارفور
تم العمل على عروض خاص بكافور في نهاية العام وهي الاتي.
- يتم عمل عرض على كيلو كاليماري شرائح مجمد وذلك يباع بسعر 149.95 جنيه بدلاً من 179 جنيه.
- كما أنه يتم عرض على 800 جرام جمبري مقشر بسعر 289.95 جنيه بدلاً من 399.95 جنيه.
- قد أعلن عن سعر زبدة كريستال كيلو بسعر 65.95 جنيه والذي كان يعرض بمبلغ 79.95 جنيه.
- أعلن عن عرض لانشون بقري سادة 250 جرام بسعر 29.95 جنيه بدلاً من 39.95 جنيه.
- حيث وصل سعر بسطرمة فاكيوم 250 جرام بسعر 129.95 جنيه وذلك بدل من 159.95 جنيه.
- سوف تستمر العروض بداية من يوم 20 ديسمبر وحتى 31 من ديسمبر 2023والتي تشمل عدد من المنتجات التي يتم عرضها في المحلات وبكافة الفروع الموجودة في انحاء المحافظات حيث يحتاج بعض من العرائس لأجهزة والتي يقبل على شرائها خلال نهاية العام.