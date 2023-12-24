مجلة عروض عيد ميلاد كارفور خصومات تصل إلي 75% علي الاجهزة الكهربائية والمواد الغذائية

يمكننا أن نقوم بالتعرف على عروض عيد ميلاد كارفور 2024، كما أن كارفور من أشهر المحلات التجارية التي يقبل عليها العديد من العملاء حيث أنهم سيحصلون على الخصومات والعروض على كافة السلع ومن خلال مقالنا سنتعرف على مجلة عروض عيد ميلاد كارفور.

مجلة عروض عيد ميلاد كارفور

سيتم الحصول على خصومات على السلع الغذائية، والأجهزة الكهربائي، والملابس، والخضار وغيرها من المستلزمات التي نحتاج لها بالمنزل من المقرر القيام بهذه الخصومات بداية من 1 من شهر يناير وإلى يوم 9 من شهر يناير، ويتم الاحتفال بعيد ميلاد كارفور مع نهاية شهر مارس، حيث أعلن كارفور عن خصومات من 22 من ديسمبر 2022، وحتى يوم 9 من يناير 2023.

عروض نهاية السنة من كارفور

تم العمل على عروض خاص بكافور في نهاية العام وهي الاتي.