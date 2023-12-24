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مجلة عروض كارفور مصر لشهر يناير 2024 كاملة علي الشاشات والمواد الغذائية
مجلة عروض كارفور مصر لشهر يناير 2024 كاملة علي الشاشات والمواد الغذائية
يهتم العديد من المواطنين بالتعرف على عروض نهاية العام في كارفور حيث أنه يتم العمل بعديد من الخصومات والتخفيضات، والتي يقبل على شرائه العديد من الأشخاص ويتم تقديم تخفيضات في كافة الفروع ومن خلال مقالنا سنتعرف على مجلة عروض كارفور مصر لشهر يناير 2024.
مجلة عروض كارفور مصر لشهر يناير 2024
تم القيام بعدد من الخصومات بداية شهر يناير في كافة الفروع وذلك حتى نهاية يوم 9 من شهر يناير، ويتم العمل بعدد من المكافاة التي تقدم أسبوعية و شهرية ويعتبر راس السنه من أهم المناسبات التي يعرض بها كارفور عدد من الخصومات والعروض.
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عروض كارفور مصر لشهر يناير 2024على كافة السلع
يوج العديد من العروض والخصومات الكبيرة على المواد الغذائية والتي حصلت على أعجاب الكثير وأنه سيتم الاستفادة من الخصومات للسلع الغذائية ومن ضمن الخصومات هي.
- تم العمل على توفير عرض على الكاليماري الشرائح المجمد، حيث يعرض كيلو ١٤٩,٩٥جنية بدلاً من ١٧٩ جنيه.
- ايضًا عرض على ٨٠٠ جرام من الجمبري الجامبو المقشر، والذي يعرض بسعر ٢٨٩,٩٥ جنيه بدلاً من ٣٩٩,٩٥ جنيه.
- كما أنه يتم تقديم عروض على زبده كريستال والذي تعرض بسعر ٦٥,٩٥ جنيه بدلاً من ٧٩,٩٥ جنيه.
- تم توفير عروض أخري و ٢٥٠ جرام من اللانشون البقري السادة، بسعر ٢٩,٩٥ جنيه بدلاً من ٣٩,٩٥ جنية.
- وأيضًا تقدم العديد من العروض خلال شهر يناير وسوف تكون العروض والخصومات التي تقدم كل عام ويعرض على كافة أنواع السلع التي يحتاجها في المنزل والتي تعتبر ضرورية.