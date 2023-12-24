وكالة تعليق الدراسة: هل سيتم تعليق الدراسة غدا في السعودية لسوء حالة الطقس

من المتوقع خلال هذه الأيام تعليق الدراسة في السعودية كإجراء تستدعيه الحكومة عند سوء حالة الطقس الذي يتعرض له البلاد محافظتا على حياة الطلاب، وقد كثر البحث خاصة مع نزول الأمطار الشديدة على بعض الدول في المملك العربية السُّعُودية، فأن أولياء الأمور والطلاب يترقبون قرار الوزارة بتعليق الدراسة من عدمه، خاصة أنه تم قبل ذلك تعليقها بسبب سوء الأحوال الجوية، فهل سيتم تعليق الدراسة غدا أو ي الأيام المقبلة هذا ما سنذكره من خلال الأسطر القادمة.

ما هو قرار وزارة التعليم السُّعُودية بخصوص تعليق الدراسة؟

كما أعلن مركز الأرصاد الجوية في المملكة العربية السُّعُودية أن الأمطار ستستمر على مجموعة من المدن داخل المملكة، هذه المدن، هي الآتية:

عاجل الأرصاد:

استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من #الثلاثاء إلى #السبت المقبل، بمشيئة الله

وستكون من متوسطة اـ غزيرة على المناطق التالية وتشمل المحافظات التابعة لهم: – مكة المكرمة

– المدينة المنورة

– حائل

– القصيم

– تبوك

– الجوف

– الحدود الشمالية

– الشرقية

– الرياض

– الباحة

-… — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) December 24, 2023

مكة المكرمة.

المدينة المنورة.

حائل.

القصيم.

تبوك.

الجوف.

الحدود الشِّمالية.

الشرقية.

الرياض.

الباحة.

عسير.

وبين مركز الأرصاد أن هذه المدن من المتوقع نزول أمطار عليها من الثلاثاء المقبل إلى السبت، حيث بين أن هذه الأمطار قد تكون من متوسطة إلى غزيرة، في حين أن وزارة التعليم السُّعُودية لم تتخذ أي قرار بصدد هذا الأمر حتى الآن، لذلك حتى الآن يوجد دوام للدراسة غدا كالمعتاد.

هل من الممكن تعليق الدراسة في أثناء الامتحان؟

عاجل ورسميًا : في حال تم #تعليق_الدراسة الحضوريه أثناء وقت الاختبارات الفتريه ستكون الاختبارات ( عن بعد ) عبر منصة مدرستي pic.twitter.com/kKiodjianV — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazaha) December 24, 2023

رسميًا أعلنت وزارة التعليم السُّعُودية انه من الممكن تعليق الدراسة في أثاء الامتحان إن لزم الأمر، وسيتم الامتحانات من خلال منصة مدرستي التعليمية، وهذا أكبر دليل على دور منصة مدرستي في الفترة المقبلة، وأن التعليم عن بعد أصبح أمر لا غنى عنه سواء لإيجاد حلول بديلة أو في المساعدة في الناحية التعليمية.