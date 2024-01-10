يلا استعلم .. فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 عبر الشركة المصرية للاتصالات

يبحث العديد من الأشخاص بمصر عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 برقم الهاتف وذلك بسبب تفعيل الشركة المصرية للاتصالات نظام السداد المسبق والسداد الشهري الجديد لفواتير الهاتف الأرضي التي يجب دفعها شهريا حيث تقدم شركة المصرية للاتصالات فترة سماح حتى يوم 14 من كل شهر لتسديد الفاتورة وفيما يلي سنتعرف على التفاصيل الكاملة عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ودفعها.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير

أعلنت الشركة أنه يجب سداد الفاتورة شهريا في الفترة من 14 ديسمبر 2023 إلى 14 يناير 2024، ومن الممكن الدفع باتباع الآتي:

قد تم تغيير نظام السداد حاليا ليكون ربع سنويا.

مما يعني أن الفاتورة يتم سدادها أربع مرات فقط خلال العام.

ويجب تسديد الفاتورة كل 90 يوما وإذا لم يتم سدادها في الوقت المحدد يتم فرض غرامة قدرها 10 جنيهات على العميل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الأرضي

في حالة التأخر بعد فرض الغرامة سيتم إيقاف الخط الأرضي وفيما يلي خطوات الاستعلام عن فاتورة هاتفك الأرضي:

الخطوة الأولى: قم بزيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات، من هنا.

الخطوة الثانية: اختر معرفة فاتورة الهاتف الأرضي.

الخطوة الثالثة: قم بإدخال رمز المحافظة.

الخطوة الرابعة: قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك لمعرفة الفاتورة.

الخطوة الخامسة: انقر على طلب الاستعلام.

الخطوة السادسة: ستظهر لك قيمة الفاتورة المستحقة للسداد.

معرفة فاتورة هاتفك الأرضي برقم الهاتف

يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وفاتورة الخط الأرضي بواسطة الاتصال بخدمة العملاء وذلك بالاتصال على 19777 ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي بالخطوات التالية: