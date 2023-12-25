من هُنـــا .. لينك حجز شقق بنك الاسكان والتعمير عبر موقع صندوق الإسكان

حجز شقق بنك الإسكان والتعمير أصبح متاحا للأشخاص في المحافظات المختلفة ويهتم الكثير من الناس وخاصة الشباب بحجز شقق الإسكان الاجتماعي والتعمير بأسعار مناسبة و قامت وزارة الإسكان في مصر بالإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة في عدة محافظات مما زاد من عمليات البحث عن هذا الموضوع.

حجز شقق بنك الاسكان والتعمير

هناك العديد من الأشخاص يظلوا يتساءلون عن طريقة حجز شقق الإسكان، حيث إنه لحجز شقق بنك الإسكان والتعمير يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بإنشاء حساب على موقع بنك الإسكان والتعمير المخصص للحجز وذلك عبر موقع صندوق الإسكان، من هنا.

بعد ذلك سجل بياناتك على الموقع الإلكتروني ثم قم بزيارة فرع بنك الإسكان والتعمير لدفع مبلغ جدية الحجز.

قم بسداد مبلغ جدية الحجز والذي يبلغ 100,000 جنيه إضافة إلى 1,000 جنيه كمصاريف إدارية.

بعد إتمام هذه الخطوات ستكون قد حجزت وحدة سكنية في بنك الإسكان والتعمير.

كما أنه يجب ملاحظة أنه تم فتح باب التقديم بالإعلان التكميلي منذ يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023 وسيستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024.

الوحدات السكنية الجديدة التي تم الإعلان عنها تتواجد في مدينتي العبور الجديدة شرق القاهرة وأسيوط الجديدة في صعيد مصر.

أماكن شقق بنك الإسكان والتعمير

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة للحجز تشمل المواقع التالية: