اعرف دلوقتي .. الأوراق المطلوبة من الفائزين بحج الجمعيات الأهلية 2024

تزايدت نسب البحث من قبل المتقدمين عن كل ما يخص المستندات اللازمة من الأشخاص الذين فازوا في قرعة حج الجمعيات 2024، وذلك بعد الكشف عن نتائج القرعة وأسماء الفائزين لهذا العام وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالكشف عن القرعة في الأيام السابقة حيث أنه تم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة المركزية لاختيار الحجاج الفائزين في جميع المحافظات وفقا لنسبة الطلبات المقدمة في كل محافظة.

الأوراق المطلوبة من الفائزين بحج الجمعيات

فيما يلي أبرز المستندات والأوراق اللازمة للأشخاص الذين فازوا بقرعة الحج:

جواز السفر.

فيش جنائي موجه للحج.

عشر صور شخصية.

صورتان من البطاقة الشخصية.

شهادة QR-Code.

قرعة حج الجمعيات 2024

قد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع معايير التسجيل في حج الجمعيات الأهلية وتشمل ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم عضوا في الجمعية الأهلية وأن يكون عضوا بالجمعية العمومية عند تقديم الطلب.

يجب أن يكون المتقدم قد سدد الاشتراك السنوي الخاص بالجمعية التي ينتمي إليها سواء كان عضوا دائما أو منتدبا.

يجب أن تكون الجمعية أو المؤسسة المنضمة إليها قد تم تسجيلها قبل 1 نوفمبر 2023 وأن لا يكون هناك أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية صدرت بحقها بقرار نهائي.

يجب ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج في الأعوام السابقة.

يجب ألا يعاني المتقدم من أمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي وتليف الرئة والسمنة المفرطة والأمراض النفسية.

هذه الشروط تهدف إلى ضمان أن يتم اختيار الحجاج بناء على المعايير المحددة وتأهيل الأشخاص الذين يستحقون أداء فريضة الحج.

نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية

للاطلاع على نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية يمكن السير على النقاط التالية: