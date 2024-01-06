من هُنــا .. لينك التقديم على وظائف شركة الكهرباء 2024 للدبلومات والمؤهلات العليا

ركة الكهرباء تطرح وظائف جديدة داخل الشركة، وهذا بالنسبة لمن يمتلك شهادة الدبلومات والمؤهلات العليا ،وهذا للعام الذي يبدأ خلال أيام فقط، وهذه الوظائف تحتاج منا أن نكون وفقًا للشروط الخاصة بالقبول كما أن هناك أوراقًا ورابطًا يتم تقديم الأوراق على هذا الرابط قبل غلق التسجيل، وذلك سوف نعرضه لكم في السطور التالية

التقديم على وظائف شركة الكهرباء

هذه الشركة توفر لنا أكثر من طريقة من خلال أي منها يمكن للشباب التسجيل في وظائف وزارة الكهرباء الجديدة، وهذا يطلب تخصصات متنوعة منها مؤهلات عليا وطريقة التسجيل كما يأتي:

الدخول عبر رابط الشركة الإلكتروني، من هنا.

تسجيل الدخول بالموقع ومن ثم التسجيل في وظائف الشركة.

استخدام خانة التسجيل بالوظائف ثم كتابة التخصص.

تسجيل طلبك عن طريق ملئ الاستمارة الإلكترونية المتوفرة.

الانتظار حتى تتأكد الشركة من صحة البيانات المدخلة.

تدوين طلبك بشكل صحيح حتى لا تحدث مشكلة بالتسجيل.

يمكنك إرسال الطلب والمستندات عبر البريد الإلكتروني.

زيارة الشركة بشكل مباشر لتقديم الطلب.

شروط القبول في وظائف الكهرباء

الشروط الخاصة بقبول طلب كل مواطن يحتاج إلى الوظائف الحكومية التي تطلبها للدولة بشركة الكهرباء خاصة، ومنها الآتي:

المؤهل الدراسي المطلوب لكل تخصص لابد من الالتزام به.

العمر بحد أدنى 21 عام، والحد الأقصى يكون 40 عام عند التسجيل.

التحدث باللغة الإنجليزية وهذا لتخصصات معينة بالشركة.

وجود خبرة في العمل وهذا حتى يكون المتقدم على علم بطريقة الشغل.

القدرة على العمل بشكل فريق أو منفرد.

هناك مقابلات خاصة بالتسجيل وكذلك اختبارات أساسية.

إحضار الأوراق المطلوبة في عملية التسجيل الإلكترونية.

عدم وجود سجل ملئ بالمشاكل في أماكن العمل أو قضايا.

الأوراق المطلوبة للتقديم

شركة الكهرباء تطلب أوراق حتى تبدأ عملية التسجيل بالشركة، وهذه الأوراق هي كالآتي: