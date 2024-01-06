من هُنـــا .. لينك استمارة القبول المركزي الدور الثالث 2023 العراق

تقوم وزارة التعليم العالي عن إطلاق استمارة القبول المركزي ثالث دور 2023 العراق، حيث ينتظر العديد من الخريجين الذين اجتازوا اختبارات الدور الثالث للعام الدراسي 2023/2024 في التخصصات التطبيقية والأدبية والعلمية هذا الإعلان بفارغ الصبر، كما تم الكشف عن كافة ضوابط التقديم لخريجي الفروع التطبيقية والأحياء والأدبي.

استمارة القبول المركزي الدور الثالث 2023

نوهت وزارة التعليم العالي في العراق عن إطلاق الاستمارة الخاصة بالقبول المركزي لثالث دور للعام 2023، ويهدف هذا الإعلان إلى توفير فرص التعليم العالي للطلاب والطالبات الذين اجتازوا امتحانات الدور الثالث، وفقًا لتلك المصادر يشمل التقديم في القبول المركزي الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثالث، ويتجاوز عددهم 37 ألف طالب وطالبة.

خطوات تقديم استمارة القبول المركزي للدور الثالث

يمكن اتباع الإجراءات اللازمة لتقديم الطلبات للالتحاق بالجامعات والمعاهد الفنية وسيتم ذكرها تباعًا على النحو التالي:

زيارة موقع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الرسمي.

النقر على أيقونة استمارة القبول المركزي، الدور الثالث.

الوصول إلى قناة القبول المركزي باستخدام الرمز الامتحاني الخاص بك.

ملء الاستمارة الإلكترونية المطلوبة بعناية.

اختيار الكليات والمعاهد الفنية وفقًا لمعدلك الدراسي.

ترتيب الرغبات وفقًا لرغبتك الشخصية.

إرسال طلبك للتسجيل في القبول المركزي.

شروط القبول المركزي 2024 لطلبة الدور الثالث

أقرت وزارة التعليم العالي شروطًا حاسمة يجب أن يستوفيها خريجو وخريجات ثالث دور للعام 2023 لضمان قبولهم في الجامعات العراقية، وتبرز بعض هذه الشروط كما يلي: