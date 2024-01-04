هُنـــا .. لينك التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب 2024

توجد منصة الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب وهي منصة هدفها تقديم الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب للأسر التي تكون فقيرة، وقد تم إطلاق المنصة لتسجيل الأفراد الذين يرغبون في الاستفادة من هذا الدعم ويمكن للأفراد تقديم طلباتهم حتى نهاية ديسمبر 2023، نظرا لأهمية هذا الموضوع للعديد من المواطنين في المغرب قمنا بتوضيح جميع التفاصيل في هذا المقال.

التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر

تهدف تلك المنصة الرقمية إلى منح مساعدات مالية كل شهر للأسر ذات الدخل المنخفض وإتاحة الدعم لأصحاب ذوي الإعاقة، هذا بجانب غيرها من البرامج الاجتماعية، كما أن منصة الدعم الاجتماعي المباشر Asd.ma هي جزء من مبادرات الحكومة المغربية التي تركز على دعم الأسر والأفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة اجتماعية.

للاستفادة من هذا الدعم الاجتماعي يشترط التسجيل في المنصة، من هنا ، وتقديم الطلبات المرادة.

بعد ذلك يتم صرف الدعم للحساب الخاص برب الأسرة في إحدى المؤسسات المالية المعتمدة.

شروط الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب منصة asd.ma

منصة asd.ma هي جزء أساسي من المبادرات التي تقدمها الحكومة في المغرب لتوفير الدعم الاجتماعي المباشر للأسر والأفراد المحتاجين ولتلقي الدعم الاجتماعي المباشر يتوجب توافر عدد من الشروط التالية: