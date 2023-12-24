“الحق قبل ما يخلص!!” مجلة عروض نهاية السنة من كارفور 2023 تخفيضات تصل إلى 70% على جميع السلع بمناسبة الكريسماس

مجلة عروض نهاية السنة من كارفور 2023، يبحث الالاف من المواطنين عن مجلة عروض نهاية السنة من كارفور 2023 التي تم نشرها مؤخرا على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فمع حلول أي مناسبة اجتماعية يقوم كارفور مصر بعمل خصومات وتخفيضات رائعة على جميع السلع والمنتجات الموجودة بكافة فروعه حتى يستقطب الكثير من العملاء وينافس السوق الخارجي، واليوم سنتعرف على صور احدث عروض كارفور 2023 على الاجهزة الكهربائية والمأكولات، فتابعونا.

مجلة عروض نهاية السنة من كارفور 2023

واليكم مجلة عروض نهاية السنة من كارفور 2023 التي شملت الكثير من المنتجات مثل:”شيكولاتة كادبوري، شاي ليبتون، نسكافيه، عسل النحل، شيكولاتة نوتيلا، الحلاوة الطحينية، لبن نيدو، شيكولاتة كيت كات، شيكولاتة فوروشيه، المقرمشات، ديكورات الكريسماس، زيت عافية، زيت كريستال، سمن الحلوب، مكرونة ايطاليانو، الصلصة، عسل اسود، الخل، منتجات كوكي والخضروات المجففة،…”، ومن المعروف أن هايبر ماركت كارفور ماركت مملوك لرجل الاعمال الكويتي ماجد الفطيم، ويمتلك كارفور سلسلة من المحلات التجارية على مستوى العالم، ودائما ما ما يقدم كارفور منتجات ذو جودة عالية بأسعار خارج المنافسة، واليكم عرض الكريسماس من كارفور مصر 2023:

احدث عروض الكريسماس من كارفور 2023

وقد كشفت ادارة كارفور مصر عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” أنه يمكن لكافة المواطنين الاستفادة من اجدد عروض كارفور خلال الفترة من الآن وحتى يوم الاحد القادم الموافق 31 من شهر ديسمبر الجاري، ويمكنك التوجه لأي من فروع كارفور والاستفادة من الخصومات التي جائت على:”جبنة كيري، جبنة دومتي، جبنة لافاش كيري، زبدة المراعي، منتجات دانون من زبادي وكراميل وشيكولاتة، والمياه المعدنية، وبرسيل العادي والاتوماتيك ومسحوق تايد،…”، ويمكنك الاطلاع على الكتالوج كامل من خلال زيارة الصفحة الرسمية لكارفور على الانترنت أو على موقع التواصل الاجتماعي.

من خلال السطور الماضية يمكنك الاطلاع على مجلة عروض نهاية السنة من كارفور 2023 ومعرفة احدث عروض كارفور التي يقدمها لجميع عملائه في مصر بتخفيضات رائعة على جميع السلع والمنتجات التي لا غنى عنها في البيت المصري.