مسلسل زينهم الحلقة ٢٦ كاملة علي قناة ON ومنصة واتش ات

تتصاعد احداث مسلسل زينهم مما أدى لزيادة البحث من قبل الكثير المحبين للمسلسل فقد عمل على جذب الكثير من المشاهدين منذ ان تم عرضه وأنه يجسد قصة إجرامية وقضايا تواجه المجتمع ومن خلال هذا المقال سنتعرف على مسلسل زينهم الحلقة ٢٦ كاملة.

مسلسل زينهم الحلقة ٢٦ كاملة

سيتم عرض مسلسل زينهم على قناة ONE في يوم الأحد المقبل ليوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً، حيث أنه يعاد للمرة الاولي في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

يتم عرض مسلسل زينهم عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساءً، ويعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، والذييتم في هذه الحلقة الكشف عن الجريمة الغامضة والمثيرة من خلال العثور على أشلاء بعض من الاشخاص في احد الاماكن وتتزايد العلاقة بين زينهم وجميلة وهل سيتم الارتباط ام لا.

أحداث مسلسل زينهم

يحتوي على الكثيرمن الاحداث المشوقة والتي تحدثفي عالم الطب الشرعي في المستشفيات الخاصة بالموت وحيثيقوم بدور طبيب شرعى الفنان احمد داود والذييتلقي ببعض من الاحداث الغامضة ويدور حول بعض من قصص مرعبة في اطار تشويقي كوميدي.

أبطال مسلسل زينهم

يشارك في العمل الناجح كل من.