جدول امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 التربية والتعليم الترم الاول

يهتم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالتعرف على جدول امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والتي يتم بدايتها في يوم السبت الموافق 13 يناير 2024، لتنتهي في يوم 17 يناير 2024 ومن خلال مقالنا سنتعرف على جدول امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024.

جدول امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024

تعتبر من ضمن الامتحانات التي ينتظرها الكثير والتي تعرفنا على ما تحصيله من قبل الطلاب خلال فترة الدراسة وأنها تعتبر فرصة للتعرف على قدراتهم ومهاراتهم في كافة المراحل التعليمية بل قامت وزارة التربية والتعليم بالقيام بالامتحانات في خلال5 أيام.

امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024

اليوم الاول وهو السبت 13 يناير 2024 امتحان اللغة العربية.

أما عن يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 امتحان اللغة الإنجليزية.

كما أن اليوم الثالث الاثنين الموافق 15 يناير 2024 امتحان مادة الرياضيات.

يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 امتحان العلوم.

كما أن يوم الأربعاء وهو الأخير الموافق 17 يناير 2024 مادة الدراسات الاجتماعية.

اعلان نتائج امتحانات الصف الرابع

صرحت وزارة التربية والتعليم عن أنه يتم إعلان النتيجة في صورة أربعة ألوان، وهي تعبر عن مدى تحصيله وهي كما يلي.