تردد قناة ماجد للاطفال ٢٠٢٤ Majid KIDS TV HD على النايل سات

تعد القناة من القنوات الفضائية التي يبحث عنها الكثير من الاباء والامهات المشهورة حيث بدأ تاسيسها عام 1995، وتعمل على عرض مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ماجد للاطفال ٢٠٢٤.

مميزات قناة ماجد

هي من ضمن أهم القنوات التي تعرض محتوي للأطفال.

حصلت على إعجاب العديد من الأشخاص في الوطن العربي.

تعرض القناة محتواها على مداراليوم وبجودة عالية.

تعتبر قناة ماجد كيدز مناسبة لجميع الأعمار.

تقدم العديد من الأفلام الكرتونية والاغاني التي يفضلها الصغار.

تردد قناة ماجد للاطفال ٢٠٢٤

يمكننا ان نستمتع بمحتوى مميز من خلال التردد الاتي.

التردد الجديد: 11411.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل ترميز لقناة ماجد: 30000.

واستقطاب: عمودي.

جودة قناة ماجد : hd

تردد قناة ماجد عرب سات

كما انه يمكن التمتع برؤية محتوى الافلام التي تقدمها القناة من خلال الاتي.

التردد الجديد: 11804.

القمر الصناعي: عرب سات.

مع معدل ترميز: 27500.

واستقطاب: عمودي.

جودة قناة ماجد : hd

البرامج والأفلام التي تعرضها قناة ماجد

يتم عرض عدد من البرامج والتي من بينها.

مسلسل ماجد

فيلم رابونزل

فيلم البحث عن نيمو

مسلسل الأبطال الستة

فيلم حكاية لعبة

مسلسل يوميات فطين

يتم عرض مسلسل النقيب خلفان

كما انها تعرض فيلم مولان بجزئيه الأول والثاني.

كيفية تنزيل ترددقناة ماجد أطفال