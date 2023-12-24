ما هو تردد قناة طيور الجنة الجديد لسنة 2024

قناة طيور الجنة تعتبر من أشهر القنوات الفضائية التي تستهدف فئة الأطفال خاصة، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من الأناشيد والأغاني الإسلامية للأطفال، وهي إلى ذلك تعرض مجموعة من البرامج الترفهية والتعليمية، لذلك ما تجد بيت إلاّ تجد فيه قناة طيور الجنة، ومن اجل ذلك يتساءل الكثيرون على تردد قناة طيور الجنة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، ومن خلال الأسطر القادمة نتعرف على تردد القناة على أكثر من قمر صناعي.

ما هي البرامج التي تعرض على قناة طيور الجنة؟

قناة طيور الجنة تتميز بعرض مجموعة كبيرة من البرامج التي تهتم بالأطفال عمومًا، ومن أهما التالي:

بيت الحج.

رياضة في رياضة.

حزورة مع الأمورة.

اسم ومعنى.

صوتك كنز.

جنغل.

شموس لا تغيب.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات

تردد قناة طيور على القمر الصناعي العرب سات كالتالي:

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات كالتالي:

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الإعدادات في جهاز الاستقبال. اضغط على خِيار إضافة ترددات جديدة. قم بإدخال التردد الجديد ومعدل الترميز والاستقطاب كما هو موضع في الفقرات السابقة حسب نوع القمر الصناعي. بعد إدخال التردد وجميع البيانات على نحو ما بينا اضغط بحث.

سيتم بذلك إضافة القناة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، ويمكنك مشاهدتها