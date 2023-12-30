بشرى سارة مع بداية العام.. زيادة المعاشات في يناير 20%+ الحد الأدنى للاشتراك التأميني

زيادة المعاشات في يناير 20%، أصبحت زيادة المعاشات في يناير 20% الحديث الذي يشغل الكثير من مستحقي المعاشات في الآونة الأخيرة وخاصة مع اقتراب العام الحالي على الانتهاء، ويترقب العديد من الناس موعد تطبيق زيادة المعاشات والذي قد تم الإعلان عنه سابقا من خلال مجلس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

زيادة المعاشات في يناير 20%

ارتفعت معدلات البحث عن زيادة المعاشات في يناير 20%، حيث أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في وقت سابق عن زيادة المعاشات والتي من المقرر أن يتم بدء العمل على تطبيق هذا القرار في يناير المقبل، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيه، بينما من المقرر أن تصل قيمة الحد الأقصى للمعاش إلى 10080 جنيه بدلا من 8720 جنيه، وسيتم صرف المعاشات بداية من اليوم الأول من شهر يناير القادم وتستمر حتى اليوم السادس من يناير، ويمكن صرف المعاشات من خلال ماكينات الصرف الآلي أو منافذ البريد المصري بالإضافة إلى إمكانية صرف المعاشات من المحافظ الالكترونية أو منافذ شركة فوري.

الحد الأدنى للاشتراك التأميني

يتساءل الكثير من الناس عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني، حيث أكد اللواء جمال عوض أن زيادة المعاشات جاءت وفقا لزيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراك التأميني ومن المقرر تطبيق هذه الزيادة على الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراك التأميني بداية من يناير المقبل، وتأتي هذه الزيادة بناء على تحسين دخل العاملين والموظفين بسبب التغير المستمر الذي يطرأ على الأوضاع الاقتصادية وظروف المعيشة الصعبة الناتجة عن غلاء الأسعار.