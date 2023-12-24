من بيتك دلوقتي|.. خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024

يسعى العديد من العملاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل كروم للبحث عن طرق للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، استعدادًا لسداد الفاتورة القادمة في الميعاد المحدد من قبل الشركة المصرية للاتصالات، وتلقى العملاء رسالة نصية تدعوهم للتوجه إلى خيارات الدفع، وهذا بهدف تجنب فرض غرامات التأخير، وللتعرف على كيفية الاستعلام، يُرجى متابعة السطور القادمة معنا.

طريقة تسديد فاتورة التليفون الأرضي

تتاح لك طرق متنوعة لتسديد فاتورة التليفون الأرضي، وتشمل:

1. استخدام تطبيق “My WE” باستخدام بطاقتك البنكية.

2. زيارة الموقع الرسمي لشركة الاتصالات المصرية.

3. الاستفادة من خدمة “We Pay”.

4. زيارة أي فرع تابع لشركة “We”.

5. استخدام المنافذ الإلكترونية مثل “فوري”، و”سداد”، و”بي”، و”مصاري”، و”ممكن”، وخدماتي، إلى جانب جميع المنافذ المنتشرة في جميع مناطق جمهورية مصر العربية.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك، كعزيز لدينا، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي باتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لشركة الاتصالات المصرية.

2. إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل اسم العميل، كود المحافظة، رقم التليفون الأرضي، والبريد الإلكتروني.

3. النقر على “إرسال رقم التأكيد”.

4. تلقي رسالة نصية على رقم الهاتف، وإدخالها في المكان المخصص.

5. الضغط على “استكمال”، وتحديد رقم سري وتأكيد الحساب.

6. الآن يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ومعرفة قيمة السداد.

يجدر بالذكر أن خدمة التليفون الأرضي ستكون متاحة للاستخدام الكامل لمدة 20 يومًا من تاريخ صدور فاتورة السداد، وبعد ذلك ستتحول إلى الاستقبال فقط لمدة 10 أيام، في حال عدم سداد الفاتورة، سيتم إزالة الخدمة من الشخص المستفيد.